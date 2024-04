La Feria de Sevilla 2024 concluyó el pasado fin de semana con una traca final con las corridas de Alcurrucén, Victoriano del Río y Miura que las lidiaron algunos de los protagonistas del ciclo primaveral que se ha desarrollado en la Maestranza desde el Domingo de Resurrección. En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han hecho balance de una Feria que el cronista ha calificado de "memorable".

Antes de eso, ha comentado lo sucedido en el último fin de semana de la Feria de Abril. Amorós ha dicho que el viernes se lidiaron "toros de Alcurrucén, que eran muy bonitos y un poco encastados, pero salieron mansos". Algo que "en el encaste Núñez es muy frecuente", ha matizado. "Lo que pasa es que fue tremendo. Salió un toro muy manso, que se frenaba en el capote y el público de la Maestranza quería devolverlo al grito de ¡fuera! ¡fuera!", ha contado. "¡Ay Dios mío¡ ¡Cómo estamos degenerando! ¡Con lo interesante que es lidiar un manso!", ha lamentado el cronista. "Dentro de eso, Morante estuvo sin suerte, pero tampoco está él del todo. El que estuvo bien es Castella, que está muy firme, un buen profesional. Ha parado, ha descansado y tiene ganas de nuevo", ha explicado Amorós. Federico ha aportado que el torero francés "está fresco" tras los años en los que se alejó de los ruedos.

Andrés Amorós ha continuado contando que "el sábado se lidiaron unos toros de Victoriano del Río con su castita" y que había "expectación con Juan Ortega". Sin embargo, el torero considerado trianero "no hizo casi nada porque los toros no tenían facilidades". "Al final llegó una DANA en el sexto toro y en medio de eso Pablo Aguado le dio unos pases buenos a un torito bueno". En esa corrida "Roca Rey arrolló con su estilo que es el que tiene y no sale de ahí. Cortó dos orejas, abrió la Puerta del Príncipe y a los aficionados exigentes tampoco les gusta".

Roca Rey saliendo por la Puerta del Príncipe

En el festejo del domingo, el que cerraba la Feria de Abril 2024, se lidiaron "unos torazos de Miura" y hubo "un gesto muy notable" porque "salieron lo mismo El Fandi que Manuel Escribano medio lesionados". Amorós ha contado que "El Fandi había estado muy lesionado y le acaban de operar en la espalda" y que "Escribano tiene las costillas rotas" por la cogida en la corrida de Victorino Martín. "Los dos yéndose a portagayola con los miura, un respeto", ha añadido el cronista. También participó en la corrida de Miura "un chico más joven, Esaú Fernández". "Él y Escribano son los únicos de la historia que han indultado un miura", ha contado. Este torero sevillano "es un técnico, un lidiador y estuvo bien".

Una Feria "memorable"

Andrés Amorós también ha hecho un balance de todo lo que ha sucedido en la Feria de Abril de 2024. Ha dicho que no le gusta "el triunfalismo, pero ha sido una feria memorable". "Han sido doce tardes con siete No Hay Billetes y dos llenos, algo tremendo. ¿Será gracias a Urtasun? Algo ayuda", ha indicado el cronista. Sin embargo, ha lamentado que "ese público también es el que pide devolver un manso".

Sobre los toros ha apuntado que "ha sido magnífico que ha habido algunas corridas extraordinarias" como "la de Santiago Domecq que no torean las figuras". También hubo dos corridas "muy buenas: la de El Parralejo y la de La Quinta" y "dos muy emocionantes: la de Victorino y la de Miura. Cinco de doce, que está muy bien". En el apartado negativo, ha dicho Amorós que "decepcionan mucho otras: la de García Jiménez, Juan Pedro Domecq, Jandilla, Garcigrande, Domingo Hernández… curiosamente las de las grandes figuras que no aprenden, se apuntan a lo que creen cómodo". "Y pierden la oportunidad de triunfar en Sevilla", ha añadido Jiménez Losantos.

En el apartado triunfal ha destacado que "ha habido tres Puertas del Príncipe a pie: Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Roca Rey" y varias faenas premiadas con dos orejas como la de Juan Ortega al toro Florentino de Domingo Hernández el lunes de farolillos. En ese sentido, el cronista ha destacado que "ha nacido el nuevo mito sevillano que es Juan Ortega". "El novio a la fuga", ha dicho Federico.

Sobre Juan Ortega, Andrés Amorós ha apuntado que "ya es el sucesor de Curro Romero en ese sueño sevillano". "Lo que pasa es que luego la gente se decepciona. Claro, si es el sucesor de Curro Romero es un tipo de torero al que hay que esperarlo porque hasta que no le sale su toro no va a hacer casi nada", ha explicado el cronista. Jiménez Losantos ha dicho que entre ambos hay "una diferencia: Curro salió cinco veces por la Puerta Grande de Las Ventas y éste no". Ortega "ya se ha convertido en ese sueño sevillano que, por otro lado, es muy madrileño", ha rematado Amorós.

Juan Ortega en Sevilla

Para el cronista "el gesto mayor" de la Feria de Sevilla "es el de Manuel Escribano" que "con las costillas rotas vuelve a salir" al ruedo y esperando a portagayola la banda del Maestro Tejela le tocó la música en sordina. "Fue extraordinario", ha dicho Amorós, que se ha preguntado "¿Quiénes de verdad pueden con el toro aunque no sean tan famosos para el gran público? Miguel Ángel Perra y Daniel Luque, que pueden con los toros, cortan orejas y son los que triunfan y los que dominan".

Roca Rey y Morante

Andrés Amorós ha analizado la feria de dos toreros muy concretos: Morante de La Puebla y Andrés Roca Rey. Del astro peruano ha dicho que "sigue en su línea populista" y que "triunfa y seguirá triunfando" y "es el más taquillero". Sin embargo, ha destacado que "también ha empezado a pagar el veto a Luque porque eso es un error". En este sentido, Jiménez Losantos ha recordado que "el día de los victorinos lo machacaron y ya verás en Las Ventas. Si Sevilla que es más amable que Madrid…". "Si eres una figura pública hay que tener cuidado con los errores en público", ha sentenciado Amorós que ha dicho que es "un problemita" la forma de torear de Roca Rey: "se pone de rodillas, los cambios por la espalda…".

Morante en Sevilla

Sobre Morante de La Puebla ha explicado que "no ha tenido suerte con los toros" pero, ha añadido el cronista, "es evidente que está a medias". "No me sorprendería mucho que a lo largo de la temporada alguna vez parara un cierto tiempo. Ya lo ha hecho varias veces, no está gusto. Ha vuelto a lo que era antes de tomar la conciencia de responsabilidad de figura. Esperar el toro. Torea de maravilla, el mejor, pero ha vuelto a esperar al toro", ha apuntado Andrés Amorós.

Como remate ha dicho que "están bien Borja Jiménez y Emilio de Justo". Del primero ha contado que "es un chico joven que, si le respetan los toros, va a triunfar esta temporada sin duda porque se la juega de verdad y con estilo clásico". Del torero extremeño que !está muy bien, se la juega y es valiente". "Castella está bien y hay toreros clásicos como Ureña y Urdiales" a los que les ha ido bien en la Feria de Sevilla.

"Es lo que veremos en San Isidro con toros más grandes, quizá peores, con público más exigente y aquí lo comentaremos" ha dicho Amorós que ha añadido que "seguirá pendiente el mano a mano entre Luque y Roca Rey con toros de verdad. De momento nos quedamos con las ganas". La sección taurina de Es La Mañana de Federico con la participación de Andrés Amorós para analizar los festejos del fin de semana que es posible gracias a Muebles Adama y Restaurante Robles de Sevilla.