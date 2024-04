El miércoles de Feria, festivo en Sevilla, se volvió a colgar por quinta vez el cartel de No Hay Billetes en la Maestranza con un cartel con toros de Jandilla para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Tomás Rufo. En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado lo que ocurrió.

Amorós ha destacado que "los toros de Jandilla tenían unas buenísimas hechuras. Eran preciosos, justos, recortaditos, sevillanos, no cabe más… y no embistieron. La gente del toro dice que con esas hechuras no pueden fallar, pues fallan. Es la vieja historia. Si las ganaderías no tienen motor se vienen abajo. Tenían un poco de castita, sí, pero muy poco fondo. Duraban muy poco, se apagaban y ya está".

"Talavante ayer no estuvo heterodoxo sino conformista, es decir, nada", ha comentado el cronista que de Manzanares ha dicho que "estuvo regular" aunque "brilló" en un quite al picador Espartaco cuando "el toro lo empuja y está cayéndose por el cuello del caballo y Manzanares hizo una cosa muy notable que es que corrió allí, dio un salto gimnástico, lo agarró y lo enderezó. Todo el mundo le aplaudió". Sin embargo, Amorós ha señalado que "se nota en que está regular en que da muchas voces muy fuertes y eso es un mal síntoma y, también, en que está irregular con la espada, el que era un cañón con una seguridad muy grande".

El cronista ha destacado que "el que estuvo ayer mejor fue Tomás Rufo" y ha contado que el toledano es seguidor de la escuela de su paisano Domingo Ortega que sentenció en una ocasión que "hay coger la muleta como cuando en la mano tienes un pájaro vivo, si aprietas mucho lo ahogas y si aprietas poco se escapa". Amorós ha contado que "ayer Rufo salió a por todas, como debe ser. Tiene mando, es muy prometedor, pero el toro se quedó a mitad y él se quedó al borde de la oreja. Debió dar la vuelta al ruedo. Lo que pasa que ya están desapareciendo".

En este sentido, Federico ha recordado que la manía de no dar vueltas al ruedo si no consigues la oreja "empieza en Las Ventas. Antes se daban vueltas al ruedo y le cogieron tal miedo al público que saludan y se esconden". Por su parte, Amorós ha puntualizado que "no sólo hay aprobado y sobresaliente, hay notables".

Ha resumido la actuación del toledano asegurando que "Rufo hizo lo que pudo y estuvo bien, pero no pudo completarlo porque los toros no dieron más de sí. Le queda otra corrida, la de Alcurrucén el viernes, que los ganaderos son sus propios apoderados".

Además, ha destacado que "se puso por quinta vez el No Hay Billetes" y que "las prédicas de Urtasun tienen un éxito enorme. Cinco No Hay Billetes llevamos ya y todavía faltan dos o tres". Jiménez Losantos ha señalado que "¿cómo irá de bien gracias a este Gobierno abyecto que ya hasta ellos te dicen que que buena temporada están haciendo? Para que alguien de los toros, que es como el agricultor que siempre le va fatal, te diga que les va bien es que les tiene que ir estupendamente".

Daniel Luque y La Quinta: alto voltaje

Este jueves de feria se lidia un encierro de la ganadería de La Quinta de la familia Martínez Conradi. Andrés Amorós lo ha resaltado diciendo que "hoy son los toros de La Quinta, de encaste Santa Coloma, que no es el Domecq, el predominante ahora. Teóricamente los de La Quinta son unos toros no muy grandes, más bien bajitos, cárdenos y, en principio, con ese milagro que es la casta brava que es lo que echamos de menos tanto. A veces también alguno sale aparentemente suave, pero que va muy despacio. Para aguantarlo hay que tener muchos arrestos". Amorós ha recordado que "la corrida más importante de toda la temporada pasada es cuando Daniel Luque en Francia mató a seis de La Quinta, indultó uno y le dio la vuelta al ruedo a otro".

"Hoy torean El Cid, Emilio de Justo y Daniel Luque. El Cid ha reaparecido con 50 años, tiene muchísima afición y es que no puede estar en su casa porque lo que le gusta es torear. No creo que quede mal, pero siempre es interesante ver al Cid", ha explicado Amorós sobre el torero que encabeza el cartel. De Emilio de Justo ha destacado que el pasado artes "estuvo bien" y que "cortó una oreja".

De Daniel Luque, uno de sus toreros predilectos, ha dicho que "se la juega" en la tercera corrida que lidia durante la Feria de Abril de 2024. "¡Qué pena que no estuviera hoy Roca Rey!", ha lamentado el cronista que ha indicado que el peruano "decidió no estar". Por esa razón, Andrés Amorós ha indicado que "hoy es el día que ha de dar, si puede, el zambombazo".

