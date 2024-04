La Feria de Abril 2024 se encamina a su ecuador. Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado la corrida de Garcigrande en Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio. El cronista ha dicho: "que se anuncien en el cartel dos tardes seguidas la misma ganadería aunque tenga distinta divisas, Garcigrande y Domingo Hernández, es peligroso porque el primer día salió muy mala, salvo uno que era bondadosísimo. El segundo día salió toda mala, un pequeño desastre".

"Sin hacer demagogia, el toro bravo puede ser más o menos bravo o más o menos manso, pero ha de tener unas cualidades indispensables: fuerza, casta, movilidad y emoción. Lo que no puede ser un toro bravo es lo que vimos ayer: soso, flojo, apagado", ha explicado Andrés Amorós. El cronista ha dicho que cuando eso sucede "la gente que viene de la Feria se duerme" porque "es todo lo contrario a una corrida de toros, un espectáculo soso no puede ser".

Sobre los actuantes ha contado que "Cayetano dio dos estocadas, con salto y ya está. Nada más". "A topacarnero y emocionante", ha añadido Federico. De Emilio de Justo, Amorós ha remarcado que "es un torero que tiene mérito" y que "es un buen torero clásico". "Se ha forjado con los victorinos, sabe bien lo que es la dureza de la lidia. Tuvo una cogida terrible en la que lo lógico era que se hubiese quedado tetrapléjico por varias fracturas en el cuello", ha dicho. La cogida de Madrid le ha dejado algunas secuelas y por ese motivo "tiene cierta rigidez en el cuello y eso le obliga a un tipo de torero más estático y vertical", ha dicho Amorós que ha destacado que "dio ayer unos naturales serios y clásicos, una buena estocada y cortó una oreja".

"Ginés Marín sigue siendo un pequeño enigma siempre porque tiene todas las condiciones para ser primera figura. ¿Qué le falta? No los sé. Creo que es una cuestión de concepto, debe aspirar a la lidia más clásica y no al toreo moderno. Y ya está", ha dicho Amorós y Federico ha añadido que "como diría Ancelotti: le falta eneryia. Decir: tengo que mandar en el toreo porque puedo y decidirse, claro". "Es creérselo. Como le pasó a Morante, que en un momento dado dijo: soy la primera figura. Conciencia y responsabilidad y si el toro no vale lo lidio y lo mato y se acabó y no estoy ahí porfiando para sacar unos pases que no son gran cosa". "La tarde de ayer no fue muy brillante", ha añadido el cronista.

Tomás Rufo, la apuesta de Amorós

En el festejo del miércoles de feria "volvemos a primeras figuras" ha dicho Andrés Amorós que ha contado que "los toros son de Jandilla, una ganadería de Domecq con cierta casta y espero que alguno por lo menos tenga cierto interés. Torean Manzanares, Talavante y Rufo".

"Manzanares, que es muy buen torero y muy elegante y estético, ha perdido la forma, el punto, la precisión y ¿eso cómo se recupera? Pues parando y reflexionando", ha apuntado el cronista. Federico ha añadido que tiene que Cayetano Rivera tiene que hacer "como Castella, que paró y resucitó". "No es cuestión de entrenar más o menos, a veces hay que parar y pensarlo", ha indicado el cronista

Sobre Alejandro Talavante ha explicado que "es una de las figuras" que "se ha apuntado ahora a un toreo que creo que es bastante criticable. Un toreo heterodoxo y populista". En este sentido, ha dicho que no le gusta que el extremeño "toree mirando al tendido" y que "al final de las suertes mira triunfalmente al público". Piensa Amorós que "eso es un recurso barato para pedir aplausos" y que "no es nada bonito". Ha añadido que Talavante "torea bien al natural, veremos a ver si se va quitando esas cosas o persiste en esos errores populistas".

"Tomás Rufo es absolutamente mi apuesta", ha dicho sobre el tercer matador de toros de la tarde. Ha contado que "es de la escuela toledana" y que "lo descubrió Florito, un sabio del toreo" que es el mayoral de Las Ventas. Ha añadido que "lo llevan muy bien los Lozano" y que "está centrado en el toreo sin perderse en tonterías". Sobre la escuela toledana ha contado que "es la de Domingo Ortega: mandar y temple". De Rufo también ha indicado que "hay cosas que a veces hace que me gustan menos: abusa un poco del toreo de rodillas y de las manoletinas por ganarse un aplauso". Sin embargo, es un torero que "ha triunfado en todas las plazas, ha abierto la Puerta del Príncipe de Sevilla y creo que es uno de los que vienen más interesante. Tomás Rufo es un torero que debemos seguir".

