En la tarde del lunes de farolillos de la Feria de Sevilla 2024 había uno de los carteles señalados en rojo por los aficionados taurinos: toros de Domingo Hernández para Morante de La Puebla, Daniel Luque y Juan Ortega. Andrés Amorós lo ha analizado en Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio junto a Federico Jiménez Losantos.

El cronista ha dicho que con un "cartel de figuras" se consiguió un "lleno de No Hay Billetes". Sin embargo, se lidiaron "toros desastrosos" ante los que "Morante sólo dio cuatro verónicas y unos poquitos muletazos compuestos" porque los toros que le tocaron en suerte "no valen para nada". Puso el genio de La Puebla del Río "carita de asco con mucha razón" y los mató "muy mal" y "a casa". "Hay que mencionar que lleva este año a un peón maravilloso, Curro Javier que es el que lidia los toros", ha añadido.

Dos clases de toreros

Andrés Amorós ha continuado analizado la corrida de Domingo Hernández y a los otros participantes en el cartel: Daniel Luque y Juan Ortega, a la postre triunfador del festejo al desorejar al sexto de la tarde. Para el cronista "hay dos clases de toreros: uno que puede con todos los toros y uno que necesita su toro".

En el primer grupo ha incluido a Daniel Luque "en estos momentos" porque "se inventa los toros". Ha contado que "en el quinto" de Domingo Hernández, por el que "nadie daba por él ni un céntimo", "le acaba sacando una faena estupenda, lo mata muy bien y le corta una oreja". "La pregunta: ¿qué pinta él con esos toros? Nada, muy poco. Él cuando luce más es con toros encastados. Que a lo mejor los demás tienen más problemas y él no los tiene", ha explicado Amorós. El cronista ha apuntado que lo que ocurre con Luque es "un círculo vicioso, si quiere torear en las corridas lujosas con las figuras acepta esos toros".

Juan Ortega en Sevilla

En el segundo grupo están los toreros que "necesitan su toro: suave, colaborador, lo que antes se llamaba una hermanita de la caridad" y "hay que esperar a que le salga". Ahí ha incluido a Juan Ortega que tiene "el estilo de Curro Romero". "Ayer, después de una corrida lamentable y desastrosa, le sale el último toro que es lo mejor del mundo. Lo más bondadoso. Y lo torea", ha contado.

"Ortega tiene una peculiaridad, torea muy lento y eso a la gente le emociona muchísimo. Tiene el tacto especial en la muñeca, que lo tenía también Curro Romero, que parece como que lleva hipnotizado al toro", ha explicado Amorós. Por su parte, Federico ha recordado que el Faraón de Camas "tenía un truco que es lo poco que pesaba el capote, pesaba mucho menos y al ser tan ligero ayudaba".

Amorós ha añadido que "hay gente que tiene ese pulso y Juan Ortega lo tiene". Entonces, se desata "la locura, sobre todo en Sevilla y en Madrid, y en cierto tipo de escritores". "¡Qué cosas he leído!", ha dicho Federico. El cronista ha apuntado que "hay veces que leo una crónica de toros y no me entero. Lo normal es que me enterara". Ha remarcado Andrés Amorós que Juan Ortega "estuvo muy bien". "Yo le había visto una faena muy buena, buenísima, en Jaén y en Linares y no lo había hecho en la Maestranza y ahora ya le ha salido un toro absolutamente colaborador en Sevilla y lo ha podido hacer. Esperar a que le salga otro parecido y ya está. Tenemos literatura sobre Juan Ortega para años", ha finalizado.

Cayetano, De Justo y Ginés Marín

En el festejo de esta tarde "hay cosas difíciles de entender", ha dicho Andrés Amorós. El cronista ha contado que "se lidian dos días seguidos toros de la misma ganadería con divisa distinta. El primer día se anuncian como Domingo Hernández y el segundo como Garcigrande, pero esta misma familia ganadera. Dos corridas en una misma feria, que ya es complicado, lo lógico es dejar unos días en medio por si sale mal que se te olvide el berrinche".

"Es un cartel con menos figuras: Cayetano, Emilio de Justo y Ginés Marín. Cayetano está al final de su carrera; es una figura mediática y aprendió a torear tarde y eso se nota. Cuando surgió la gente se ilusionó. Lo que tiene que le salva, porque la técnica es regular, es que tiene arranques de coraje", ha dicho Amorós. Federico ha recordado cuando Cayetano "le salva la vida a Roca Rey. Eso lo tienes o no lo tienes".

Amorós ha añadido sobre Cayetano Rivera un comentario sobre "la forma de matar" del torero madrileño. Ha explicado que "como tiene mucho coraje mata dando un salto y cayéndose encima del toro, lo que se llamaba a topa carnero. El resultado suele ser muy efectivo y muy llamativo. Tiene su mérito. No es lo más ortodoxo, pero está muy bien".

Sobre Emilio de Justo ha dicho que "es un buen torero clásico que ha tenido una carrera muy dura". Ha contado que "cuando se estaba convirtiendo en figura le pasó algo tremendo: quiso afrontar un reto muy difícil que es matar seis toros en Madrid y el primer toro le pegó un trompazo tan tremendo que pudo quedarse tetrapléjico. Desde entonces yo lo he notado un poco más rígido porque sigue con algunas secuelas".

Del tercer matador de toros en el cartel de Garcigrande, Ginés Marín, ha explicado que "no es ni el torero técnico, ni el artista, sino el torero completo, el que tiene todas las cualidades". Amorós ha explicado que Marín "ha triunfado ya en Madrid y todo y, sin embargo, la gente sigue sin verlo como primera figura. ¿Qué es lo que le falta entonces? Un poquito de temperamento, carácter". En este sentido ha dicho que le recuerda "a Paco Camino desde que lo vi debutar como novillero: sabe todo, lo hace todo bien, torea bien con el capote y la muleta, mata estupendo. Si Ginés Marín tuviera un poco del carácter de Diego Puerta todavía sería mejor torero".

