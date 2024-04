La quinta corrida del abono de la temporada taurina en Sevilla y tercera del ciclo continuo de la Feria de Abril, aún en preferia, estaba marcada en el calendario por muchos aficionados por los nombres en el cartel (Morante de La Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado) y por la ganadería, la de Juan Pedro Domecq, que había superado el bache en el que se situó hace unos años.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Andrés Amorós ha dicho que lo sucedido fue "la crónica de un desastre anunciado". Ha indicado que "había en la plaza de toros de Sevilla un ambiente increíble, un lleno de No Hay Billetes, buen tiempo y un desastre total de los toros de Juan Pedro Domecq". Amorós ha dicho que las reses "no tenían ni fuerza, ni casta, ni movilidad. Nada, un verdadero desastre". Algunos aficionados han dicho que al ganadero "le echaron para atrás cinco" en el reconocimiento. "Como si fuera una excusa", ha apuntado.

El veterano cronista ha indicado que a su "modo de ver" de los toreros actuantes "no están bien ni Manzanares ni Pablo Aguado". "Manzanares, que es un estupendo torero, porque ha tenido muchos problemas de salud. Ahora está bien de salud, pero no ha recuperado la forma, el toque, y da unos toques bruscos y todo queda a mitad", ha explicado. "Con lo de Pablo Aguado Sevilla es muy dada a soñar y le están empujando todos. Da algunos lances algo bonitos, pero es ponerse bonito y no es mandar en el toro y todo queda a mitad o menos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay toros medianos, medianitos o menos? Pues sólo Morante", ha dicho Amorós.

Sobre la actuación de Morante de La Puebla ha apuntado: "Que no le dieran una oreja es igual" porque "hizo cosas preciosas porque sabe torear, sabe lo que hay que hacer y hace la lidia. No es sólo ponerse bonito, domina el clasicismo". Con lo sucedo el cronista "se hace preguntas pesimistas": ¿Estando así las cosas con estos toros quien aprieta a Morante? ¿Por qué estás primeras figuras siguen eligiendo una ganadería como Juan Pedro Domecq y no una como Santiago Domecq o El Parralejo? Lo sé yo, lo sabes tú y los aficionados: porque eligen la comodidad. Tienen la culpa de haber escogido estos toros".

Núñez del Cuvillo y Daniel Luque

En el festejo que abre el primer fin de semana de la Feria de Abril este viernes 12 "se lidian los toros de Núñez del Cuvillo, otra ganadería preferida por las figuras desde la época de José Tomás", ha apuntado Amorós. El cronista afirma que esta vacada es "una incógnita" que genera "muchos temores".

La torea Diego Urdiales, "un torero riojano muy bueno, clásico, ya veterano que en Sevilla tiene un especial ambiente" y que es "una especie de adoptado por Sevilla" gracias a Curro Romero. En este festejo "comparece por primera vez en la Feria Talavante" que "es un torero absolutamente extravagante, un Guadiana que no sabes lo que va a hacer". "Se retiró y volvió y ha aprendido en México. Hace unas cosas que a mi me gustan muy poco" usando "recursos baratos". "Es buen torero, pero es más cómodo recurrir a cosas que no me parecen serias", ha enumerado Amorós.

Para el veterano cronista "hoy el protagonista es Daniel Luque, sin duda ninguna". Ha destacado que "es ahora mismo el torero más poderoso y está clarísimo que debió torear el Domingo de Resurrección, se había ganado estar en ese cartel. Es evidente, lo vistan como lo vistan, que no estuvo allí por el veto de Roca Rey, que se equivoca con esos vetos".

Ha destacado que Daniel Luque llega a Sevilla habiendo toreado sólo una corrida en lo que llevamos de temporada y "en Francia". Piensa Amorós que "él no se sabe vender" y que como "en Sevilla como lo han tratado injustamente por no estar el Domingo de Resurrección torea cuatro corridas. Mi idea es que Luque tiene que salir hoy arrollando. Esa es mi apuesta. Si no lo hacen podrán con él. Él tiene que marcar la diferencia exigiendo toros encastados, con toritos flojos es uno más".

Andrés Amorós ha contado que el torero de Gerena "va a torear también La Quinta" y que "querría ver un mano a mano de Luque con Roca Rey con toros de esa divisa que son toros encastados". "Es lo que tendrían que haberle dado en Sevilla y en Madrid, seis toros de La Quinta", ha dicho el cronista que su apuesta son "dudas sobre Núñez del Cuvillo" y "Daniel Luque".

El sábado continúa la Feria de Abril con la corrida de Victorino Martín que la va a torear por primera vez Roca Rey junto a Manuel Escribano y Borja Jiménez y el domingo una corrida de rejones de El Capea y San Pelayo para Sergio Galán, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

El próximo lunes vuelve La sección taurina de Es La Mañana de Federico con la participación de Andrés Amorós para analizar los festejos del fin de semana que es posible gracias a Muebles Adama y Restaurante Robles de Sevilla.