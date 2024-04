El ciclo continuado de la Feria de Abril de Sevilla de 2024 comenzó el pasado martes con una corrida de Santiago Domecq que se quedará en las retinas de los aficionados. Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós la han analizado en Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio.

Amorós ha contado que la corrida de Santiago Domecq "salió extraordinaria" y fue "de las que no se recuerdan". Salieron "cinco toros buenísimos y hubo un error presidencial". El presidente del festejo "se equivocó" no dando la vuelta al ruedo. Para el cronista "el indulto quizá era exagerado, pero lo que no había dudas era en la vuelta al ruedo". "Dentro de eso cortó dos orejas David de Miranda, un joven torero de Huelva. Le tocó un toro extraordinario y él tiene un tipo de toreo vertical, estilo José Tomás, amanoletado, que es más de aguantar que de mandar. El toro era extraordinario y se produjo una emoción muy grande", ha explicado.

"¿Por qué las figuras no eligen esos toros?", se ha cuestionado Andrés Amorós. El veterano cronista ha dicho que el motivo es "porque son muy buenos, pero son bravos de verdad y tienen casta". En este sentido, cree que "las figuras se equivocan. Si yo, que soy un aficionado normal ya sabía que esos toros suelen salir extraordinarios ¿cómo no lo van a saber las figuras?". Federico ha preguntado a Amorós: "¿Las dos orejas fueron excesivas?". El catedrático de Literatura le ha contestado: "No me gusta regatear en trofeos a un torero modesto que toreo poco. La gente las pidió. Yo me quedo sobre todo con el recuerdo de un gran toro".

"Triunfo grande de Miguel Ángel Perera"

En la corrida del miércoles 10 se lidiaron "toros de otra ganadería buena y encastada que es El Parralejo", ha contado Amorós que ha puntualizado que "dentro de Domecq, de lo mejor". El cronista ha dicho que "así como el gran toro de la corrida anterior, Tabarro, fue extraordinario, Oloroso, el cuarto de El Parralejo, fue buenísimo y le dieron la vuelta al ruedo y es justo. Pero era mucho menos bueno que Tabarro al que no se la dieron".

En esta corrida lidiada por Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Borja Jimenez "pasó el triunfo grande de Perera, que a la gente le sorprendió un poco, pero no es sorprendente". "Perera es un torero que lleva 20 años como matador de toros y que tiene una cosa fundamental: es muy firme, muy poderoso y manda en los toros" también tiene "un inconveniente, las faenas largas". "¡Qué manía!", ha exclamado Federico.

Miguel Ángel Perera en Sevilla.

Amorós ha recordado que Miguel Ángel Perera "ha abierto la Puerta Grande de Las Ventas seis veces, es el torero en activo que más veces la ha abierto, y ayer consiguió por primera vez en su vida abrir la Puerta del Príncipe". Con el torero extremeño sucede un "caso curioso" según Amorós: "lo estiman y lo valoran más los profesionales que el público". Es como "un pintor para pintores", ha puntualizado Federico. El cronista taurino ha señalado que lo que le pasa es que "no se sabe vender". "Es muy seco, muy serio y la gente no se entera bien de que es un torero muy poderoso y si le sale un toro que hay que dominar, brilla mucho", ha explicado.

¿Vuelven los toros a Espartinas?

En la corrida de El Parralejo "estuvo bastante bien Borja Jimenez" que es "una de las grandes esperanzas" y "la figura emergente". En este encierro el torero de Espartinas "entró en todos los quites, se entregó y cortó una oreja", ha contado Andrés Amorós que ha explicado una iniciativa que quiere llevar a cabo en la localidad sevillana de la que procede.

Ha contado que "van a acudir Borja Jiménez, Espartaco y Victorino Martín a visitar a la alcaldesa de Espartinas, del PSOE" porque "allí hay una plaza de toros muy bonita que se inauguró en 2005 y que desde que llegó el PSOE al poder está abandonada". "Es una pena, dicen que está en ruinas", ha añadido Amorós, que ha dicho que "Borja se ha ofrecido a matar seis toros gratis en una corrida benéfica" y, además, "dicen que colaboran en la restauración de la plaza para que vuelva a haber toros otra vez en Espartinas". "La alcaldesa ha de retratarse públicamente. ¿Es que no tiene dinero o es que no quiere que haya corridas de toros? ¿Es antitaurina o no?", ha indicado Amorós.

Vuelve Morante

En el festejo de hoy jueves 11 "vuelven las figuras y los toros de Juan Pedro Domecq, que a veces son dulces y suaves y a veces flojean. ¿Cómo será? No se puede saber". En este encierro "vuelve Morante, que pese a sus problemas de ánimo, no está en su mejor momento, es el torero mejor que hay ahora". "Con más clase y más arte, sin duda", ha destacado Federico a lo que Amorós ha añadido el "dominio y el clasicismo".

En esta corrida al genio de La Puebla del Río "le acompañan Manzanares que es un buen torero, pero no está en su mejor momento, y Pablo Aguado, un sevillano de estética exquisita, que es el que hay que esperar toda la vida a ver si por fin le sale un toro y por fin repite aquello que hizo" en 2019 a los toros de Jandilla.

Amorós ha finalizado diciendo que en Sevilla "la gente está entusiasmada" porque "ver toros bravos, encastados, nobles y bonitos es la base de la Fiesta". Ha contado que "un vecino guasón me dijo que Urtasun nos está trayendo suerte. Pues es verdad. Desde que el antitaurino Urtasun está diciendo que somos unos torturadores la Feria de Sevilla va como una bala".

La sección taurina de Es La Mañana de Federico con la participación de Andrés Amorós es posible gracias a Muebles Adama y Restaurante Robles de Sevilla.