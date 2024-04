Casi todos los libros sobre ahorro e inversión comienzan de la misma manera: antes de ponernos a meter dinero en bolsa, apostar por la renta fija o comprarnos una vivienda para alquilar... antes de todo eso, lo primero es construir una red de seguridad. ¿De cuánto? Pues como mínimo el equivalente a 2-3 meses de gastos (si nuestros ingresos son muy volátiles, más). Es ese dinero que queremos tener siempre disponible, tanto por si tenemos una sorpresa negativa en los gastos (accidente en la cocina y hay que acometer una reforma) como en los ingresos (despido, rebaja del bonus). Y no sólo por imprevistos: si queremos viajar el verano que viene, es más sano ir ahorrando poco a poco a lo largo del año que endeudarnos para pagarnos las vacaciones.

Todo esto está muy bien, pero siempre que se plantea este escenario, surge la misma pregunta: qué hacemos con ese dinero? Porque si guardamos el equivalente a 3-4 meses de gastos y el ahorro de las vacaciones, podemos estar hablando de unos cuantos miles de euros. Es dinero que nos gustaría tener siempre disponible, en algún instrumento muy líquido y sin riesgos: nadie quiere una sorpresa negativa cuando va a rescatar su red de seguridad. Pero tampoco queremos que se quede cogiendo polvo en un rincón. Nos gustaría sacarle la máxima rentabilidad posible. ¿Opciones? Cuentas corrientes remuneradas, depósitos, renta fija a corto plazo, fondos monetarios...

De todo esto hablaremos esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme . Para ayudarnos en este debate, nos visitan el CEO de Finizens, Giorgio Semenzato, y su director de inversiones Kevin Koh Maier. En su opinión, en este momento, la mejor alternativa es también la menos conocida: "Las cuentas corrientes están remunerando apenas un 0,1% de media; y los depósitos, el 2%.Un dinero que luego el banco presta y recibe bastante más. Es el negocio del siglo [para la banca]". ¿Por qué se da esta circunstancia, que hace de España uno de los países europeos en los que menos se remuneran los depósitos? "En otros lugares, hay mayor fragmentación. Aquí los tres grandes no tienen incentivos para luchar. En otros países, el consumidor está más acostumbrado a buscar ofertas. Aquí buscamos ofertas en el supermercado, pero no en el banco. Por eso, una vez que te das cuenta de que estás prestando dinero al banco, ahí ya el prisma cambia y quieres recibir una remuneración. Incluso los bancos centrales están criticando la actitud del sector bancario".

En este escenario, que puede hacer el pequeño inversor? "No decimos que tenga que ser un 4%; pero del 0,1-0,2% que están pagando en la cuenta corriente, hay mucho margen de mejora. Los fondos monetarios nos parecen la mejor opción: ahora mismo están ofreciendo un 3,9%, con liquidez inmediata y muy diversificados. Contratarlos es como hacerlo con cualquier fondo de inversión. Y se van reinvirtiendo de forma constante".

El problema es que la palabra "fondo" hace referencia a vaivenes en el mercado, justo lo que no queremos con el dinero de la red de seguridad: "La diferencia es que para los fondos monetarios se utilizan activos a tan corto plazo que apenas tienen sensibilidad a los tipos de interés. Al tener vencimientos a muy corto plazo, apenas se resienten. Dependerá del tipo de fondo, pero nosotros utilizamos los fondos que apenas tienen impacto en función de los tipos. Si el Banco Central Europeo toca sus tipos, la remuneración cambiará a partir de ese momento, [pero no se moverán como los de Renta Fija]. Hay que estar atento en lo que invierten fondos monetarios que contratamos. No todos son iguales. Porque entendemos que el inversor quiere la mayor protección posible".

En este sentido, desde Finizens recuerdan que "es cierto que es un fondo, y así tiene que ser, pero en la práctica se asemeja a una réplica de una cuenta corriente, con una remuneración que está pegada a los tipos de interés del BCE. Tu remuneración subirá o bajará de forma automática, según suban o baje los tipos del BCE. Y te puedes despreocupar del dinero, porque el vehículo lo hace todo de forma automática, sin necesidad de estar pendiente de renovar o de que se cumpla el plazo. Al ser un fondo, lo tienes ahí, hasta el día que decidas retirarlo: y entonces tardarás 2-3 días en recibir el dinero en tu cuenta corriente".