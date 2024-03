¿Qué podrá hacer Javier Milei? ¿Y qué querrá hacer? Son las dos grandes preguntas que se hacen los argentinos. También nosotros, porque el experimento de un presidente que se declara abiertamente liberal es mirado con atención en todo el mundo. Algunos, porque están deseando que fracase. Otros, porque sienten que si tiene éxito puede ser el inicio de una ola pro-capitalista y pro-libre mercado que acabe anegando la región.

Por eso, esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, hemos querido invitar a alguno de los expertos que mejor conocen al nuevo presidente argentino. No hablamos de unos cualquiera, sino de personas muy cercanas a Milei y conocedoras de la realidad de su país:

Alberto Benegas Lynch (hijo) . Profesor. Economista argentino y autor de decenas delibros. Es el principal referente del presidente Milei y el economista más citado en sus discursos.

Carlos Rodríguez Braun. Profesor, economista, columnista, colaborador en numerosos medios y autor de numerosos libros. Sin duda, el mejor divulgador que ha conocido España de las ideas de la libertad económica.

Ignacio Bongiovanni. Economista de la Fundación Libertad. Coordinador de la Fundación Internacional Para La Libertad. Y colaborador y columnista de numerosos medios de comunicación.

Con ellos, Nuria Richart y Domingo Soriano hablarán de si un presidente puede ser realmente liberal. No desde el punto de vista ideológico, sino práctico. ¿Es posible poner en práctica, una vez en el cargo, las ideas que defendía como candidato o tertuliano? Porque tras 80 años de peronismo, el Estado no es sólo una cifra del PIB… es la forma alrededor de la que viven millones de personas. ¿Puede uno acabar con todo eso de un plumazo?

Por ejemplo, en lo que hace referencia a los impuestos: Argentina tiene una serie de obligaciones que debe honrar. La deuda pública asfixia al Estado argentino. ¿Se pueden bajar los tributos sin poner en peligro todos esos compromisos?

También hablaremos del gran tema en el país sudamericano: cómo controlar la inflación. Porque buena parte del éxito o el fracaso de la Presidencia de Milei girará en torno a si logra enderezar los precios. La confianza sólo volverá a la Economía argentina si el mal endémico de la inflación descontrolada se resuelve. ¿Cómo devolver la confianza en la moneda? ¿Cómo atraer inversiones a largo plazo? ¿Qué puede ofrecer Argentina a los inversores y a las empresas extranjeras?

Por último, nos preguntaremos qué debemos pedirle a Milei. ¿Cuáles son las cuestiones que debería enfrentar sí o sí: a corto, medio y largo plazo? Y qué es mejor que no haga. Porque quizás haya asuntos que están tan enredados que es mejor no enfrentar a corto plazo, porque intentarlo podría incluso poner en riesgo otros de los logros. Lo que está claro es que la tarea que tiene por delante no es nada sencilla. Si tiene éxito, será un éxito impresionante. Si no, casi podríamos decir que es lo normal. Si nos hubieran preguntado hace unos años, habríamos dicho que sólo un superhéroe sería capaz de deshacer todo lo nefasto que ha destrozado el peronismo en las últimas ocho décadas. ¿Conseguirá Milei el milagro? En unos años, la respuesta.

