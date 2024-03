Las claves no explicadas de la revuelta del campo: por qué protestan realmente los agricultores españoles

Esta semana, Economía Para Quedarte Sin Amigos vuelve a tocar un tema espinoso: las manifestaciones de los agricultores. Desde comienzos de este 2024, el campo español se ha echado a las carreteras. En realidad, el movimiento ya había comenzado mucho antes, pero en las últimas semanas hemos visto cómo se intensificaban las protestas.

¿Culpables? Pues hay muchos candidatos. Desde las grandes superficies, la agenda 2030, los productos que provienen de otros países, los burócratas bruselenses... Pero ya señalemos a unos o a otros, lo cierto es que el sector primario europeo se siente maltratado. No pueden competir, aseguran, y la subida de los precios de la energía que han sufrido en los últimos años ha sido la puntilla. Por eso, reclaman ayudas y cambios legislativos.

Para tratar de responder a estas preguntas, esta semana nos visitan Javier Santacruz (economista, colaborador habitual en esRadio y propietario de una explotación agrícola) y Beatriz García (redactora jefe de Libre Mercado y una de las periodistas que más artículos ha dedicado en las últimas semanas a este tema). Estos dos expertos, junto a Nuria Richart y Domingo Soriano se preguntarán ¿qué hay de cierto en las protestas de los agricultores españoles-europeos? Si nos molesta que los franceses tiren nuestras fresas, ¿por qué hacemos lo mismo con las marroquíes? ¿Tienen razón las organizaciones agrarias o estamos simplemente ante otro lobby tratando de sacar tajada?

Hablaremos, por supuesto, de lo que piden los agricultores y trataremos de dar respuesta a cada una de estas reivindicaciones: desde las cuotas de importación, para detener la llegada de productos más baratos desde el extranjero, a la reducción de la regulación, que les complica la vida y no les permite competir con otros países de fuera de la UE.

También nos haremos una pregunta más filosófica, pero igualmente relevante: ¿puede competir el sector primario europeo con los productos que llegan desde fuera de la UE? Porque la decadencia del campo europeo es uno de esos temas que nunca terminan de resolverse, ni para bien ni para mal. Llevamos décadas de protestas que no se diferencian demasiado, por mucho que pasen los años. En este sentido, ¿de quién es culpa de la falta de mercados para estos productos: del productor de países del Tercer Mundo que nos vende más barato o del cliente que no quiere pagar más por el producto local aunque sea de más calidad? Y es cierto que en ocasiones las condiciones no son las mismas: ¿es cierto que hay competencia desleal desde estos otros países? ¿Es injusto que el sector primario europeo soporte unas normas que sus competidores pueden ignorar?

Por último, analizaremos las cifras para comprobar si es cierta la imagen de que el campo europeo es un sector en decadencia. ¿Cuáles son las cifras reales del negocio asociado al sector primario? Porque hay zonas de España (desde los invernaderos en Almería-Murcia, hasta el olivar) que no sólo no están en decadencia, sino que crecen cada año.

Música

En esta ocasión, la protagonista de nuestra selección musical es el grupo Super Furry Animals:

"God, show me magic"

"Juxtapozed with U"

"Golden retriever"

"Demons"