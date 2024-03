Estrenos en cines

Los pequeños amores

Nueva película de Celia Rico. Teresa (María Vázquez) decide cambiar sus planes de vacaciones para ayudar a Ani, su madre (Adriana Ozores), que ha sufrido un pequeño accidente. Después de tantos años, convivir día y noche no es fácil para ninguna de las dos. Madre e hija pasarán juntas un verano sofocante, en el que no conseguirán ponerse de acuerdo ni en las cosas más triviales. Sin embargo, la obligada convivencia removerá más de lo esperado y en las noches estivales Teresa vivirá momentos reveladores junto a su madre.

Por tus muertos

Debut en la dirección de Sayago Ayuso protagonizada por José Mota y Jorge Sanz. Metralla fue una banda de rock de finales de los 80 que logró alcanzar los primeros puestos de las listas de éxitos con su primer y único disco: "Por tus muertos". Sin embargo, misteriosamente se separaron justo antes de su primer directo. 30 años más tarde, Miguel, uno de los componentes del grupo, todavía sigue soñando con ser una estrella de la música, aunque sus conciertos están vacíos y su tienda de música esté a punto de echar el cierre. Ordúñez, un famoso comunicador radiofónico, le ofrece dar un concierto en Madrid con la condición de que reúna a los componentes originales de la banda.

Kung Fu Panda 4

Película de animación para el público familiar que supone la cuarta entrega de la franquicia Kung Fu Panda. Es el momento de que Po (Florentino Fernández en la versión española) dé el siguiente paso en su viaje. Tras años siendo Guerrero del Dragón junto al Maestro Shifu, el panda experto en artes marciales ascenderá a Líder Espiritual del Valle de la Paz. Para conseguirlo, necesita encontrar y entrenar a un nuevo Guerrero Dragón. Así conocerá a Zhen, una astuta y rápida ladrona, y juntos se enfrentarán a una malvada y poderosa hechicera, La Camaleona, una reptil que puede transformarse en cualquier criatura y que pretende convocar a todos los villanos a quienes Po ha vencido en el pasado.

La bestia en la jungla

May (Anaïs Demoustier) y John (Tom Mercier) esperan durante dos décadas en un club nocturno un misterioso acontecimiento, sin saber realmente de qué se trata. En el proceso, los dos viven también la gran época de la música disco de los años 70 y entran en contacto con el 'boom' del techno tras el cambio de milenio. Su amor y su obsesión por el otro sobreviven al tiempo y a la música. Pero, ¿pueden resistirse a la sombra desconocida que se cierne lentamente sobre ellos?

La extorsión

Thriller de suspense y acción que protagoniza Alejandro (Guillermo Francella), un veterano piloto de aviación, que esconde un secreto. Cuando los agentes del Servicio de Inteligencia lo descubren, le chantajean, bajo la amenaza de revelar información comprometida que podría dejarle sin trabajo. Alejandro se verá entonces sumergido en un universo de intriga y corrupción, que le pondrá a él y a sus seres queridos en peligro, mientras intenta escapar con vida, sin importar el precio.

Blue Giant

Animación japonesa. Desde que un amigo le llevó a una actuación de jazz en vivo que le emocionó a un nivel profundo, el estudiante de bachillerato Dai Miyamoto ha practicado con el saxo día y noche. A pesar de que no es capaz de leer partituras, toca con toda su pasión. Tras su graduación, el jazz le lleva a mudarse a Tokio, donde conoce a un talentoso pianista llamado Yukinori Sawabe. Al principio Yukinori no le toma en serio, pero tras oírle tocar cambia de idea y juntos deciden formar una banda. Pronto se les une el batería novato Shunji Tamada y los tres forman JASS. El objetivo del trío es tocar en el club de jazz más importante de Japón, So Blue, y cambiar la escena japonesa del jazz. Pero justo cuando comienza a aparecer la posibilidad de tocar en vivo en So Blue, ocurre algo completamente inesperado.

Zarata

¿Hasta qué punto puede afectar lo personal en lo artístico? Para poder hacer una película Julian hace uso de las personas, empleando técnicas de poder y dominación propias de su posición como hombre. Marian también utiliza a su amiga June y otras amigas para poder hacer una película. Otras personas usan a otras personas para poder conseguir dinero y hacer películas. Es posible que la mera existencia de una película no tenga que ver con lo artístico o con lo que implica narrar historias. Tal vez sólo sea un mecanismo más a través del que ejercer el poder sobre otros.

UnCancelled

La actriz María y el cineasta Luke viajaron de Los Ángeles a España en marzo de 2020 para casarse. La pandemia les hizo cancelar la boda y les obligó a encerrarse con la madre de Luke, Karen. Luke lo filmó todo y lo colgó en Internet como una serie. Volvieron a cancelar la boda cuando María se quedó embarazada. Luke también lo filmó. Luke piensa que la única manera de disfrutar de la boda y aferrarse a sus viejos sueños es filmarla. Para María, harta de que su vida se haga pública, es la gota que colma el vaso.

Vincent debe morir

De un día para otro, Vincent es atacado sin motivo aparente por personas que intentan matarlo.

Intenta llevar una vida normal, pero cuando el fenómeno se recrudece, tiene que huir y cambiar por completo su forma de vida.