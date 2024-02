Estrenos en cines

Madame Web

Inspirada en el personaje de Marvel, el filme narra la historia de Cassandra Webb (Dakota Johnson), una mujer que nació ciega y sufría de una extraña condición neurológica. Sin embargo, esto acaba teniendo un efecto secundario y desarrolla poderosas habilidades psíquicas que usa para convertirse en médium. De esta forma se transforma en Madame Web: una identidad que oculta habilidades psíquicas que incluyen telepatía, clarividencia y presciencia. También puede realizar una proyección astral y aparecer ante los demás en forma de espíritu.

Priscilla

Biopic de Priscilla Ann Beaulieu Wagner, más conocida como Priscilla Presley: una actriz de cine, televisión y empresaria estadounidense que saltó a la fama en 1967 gracias a su matrimonio con el músico Elvis Presley, con quien tiene una hija, Lisa Marie Presley. La pareja se separó en 1972 y se divorció en 1973. El filme está basado en las memorias de esta influyente mujer -tituladas Elvis y yo- y es un relato íntimo, dirigido por Sofia Coppola, de la vida de la pareja.

Bob Marley: One Love

Biopic basado en la vida del famoso cantante de reggae Bob Marley, cuya historia de superación y su música revolucionaria inspiraron a varias generaciones, promulgando un mensaje de amor y unidad. La historia se centrará en la grabación de su célebre disco Exodus, teniendo que superar diferentes adversidades profesionales y personales para poder lanzar al mundo su poderosa música que sigue conectando con el público más de cuarenta años después de su muerte en 1981.

Buscando a Coque

César (Hugo Silva) y Teresa (Alexandra Jiménez) son una pareja aparentemente bastante feliz. Una noche ella comete el acto impulsivo de tener una relación sexual con el cantante Coque Malla. Por si fuera poco, Coque Malla es el ídolo de César desde que era un adolescente. Cuando ella se lo confiesa no le queda muy claro cómo reaccionar, no sólo por lo grave del hecho sino porque se trata más de su ídolo que del de ella. A César no se le ocurre muy bien cómo solucionar esto, así que decide buscar al propio Coque Malla en las calles de Miami, ya que ya no se encuentra en España. El trayecto a la soleada localidad de Florida les hará replantearse sus 15 años juntos y sus propias vidas.

Nacimiento

Filme de Corea del Sur biográfico de corte histórico y trasfondo religioso que está inspirado en la historia real del sacerdote y mártir coreano Andrés Kim Dae-geon. Corea, 1845. El joven Kim siente la llamada de la vocación tras conocer el ejemplo de un sacerdote francés. Lleno de curiosidad, viajará a Macao junto a sus compañeros de seminario Choi Yang-eop y Choi Bang-je. Allí Kim Dae-geon se formará para convertirse en el primer sacerdote de la historia de Corea del Sur.

En una época en la que las invasiones extranjeras persisten dentro y fuera del país y la Guerra del Opio no ha terminado, Kim Dae-geon navegará por tierras y mares, abriendo el camino de la fe, y elaborando el primer mapa de Corea accesible a Occidente.

Boonie bears: Regreso a la tierra

Animación que llega de China. Bramble, cuyo anhelo constante ha sido convertirse en un héroe, tendrá su oportunidad cuando un enigmático cubo se estrella desde el espacio.

Para liberar el poder de su interior y desentrañar sus secretos, contará con la inesperada ayuda de un visitante del espacio, desencadenando una emocionante aventura llena de enigmas y mucha acción.