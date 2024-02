Estrenos en plataformas

Upgrade: Primera clase – Prime Video

Ana (Camila Mendes) es una becaria que aspira a hacerse un hueco en el complicado mundo del arte. Un día, es invitada por su jefe a un viaje de trabajo de última hora a Londres y conoce en el avión al apuesto y adinerado William (Archie Renaux). Será entonces, cuando el joven la confunda con su superiora y Ana vea la oportunidad de triunfar, aunque sea gracias a un engaño.

Drifter – Filmin

Película alemana que supone un viaje sin dirección ni objeto a través de la soledad, el exceso y el deseo. Crudo, pero tierno. Sexual, pero también sensual. Moritz se ha mudado a Berlín para estar con su novio, pero su relación pronto termina. El joven de 22 años se embarca en un viaje lleno de tropiezos, metamorfosis y autodescubrimiento en las profundidades de la escena fiestera de Berlín.

Ceniza – Netflix

Película dramática turca que nos presenta a Gökçe (Funda Eryigit), una mujer casada y adinerada. Su vida cambia de manera irreversible cuando empieza a leer una novela inédita. Cuando conoce a Metin Ali (Alperen Duymaz), un misterioso carpintero del que se enamora, la fantasía embriagadora del libro que está leyendo dará paso a un peligroso romance que provocará muchos conflictos.

Los segundones – Prime Video

Jaycen "Two Js" Jennings (Snoop Dogg) es una fracasada ex estrella del fútbol profesional que ha tocado fondo. Cuando es sentenciado a realizar servicios comunitarios deberá ejercer como entrenador de un equipo de fútbol amateur. Entonces se verá obligado a hacerse con las riendas de este equipo infantil, que es bastante descontrolado y rebelde. De paso, Jaycen tratará de alcanzar la gloria y también su particular redención dando un giro a su vida.

Dejad que el río fluya – Filmin

Basada en los hechos que inspiraron a toda una generación de jóvenes noruegos. Un retrato apasionante y conmovedor de la lucha de los Samis por su supervivencia y reconocimiento dentro de la comunidad internacional.

Durante el verano de 1979, Ester se muda a Alta, al norte de Noruega, para comenzar a trabajar como maestra. Al igual que muchos sami en ese momento, siente vergüenza de su herencia y oculta su etnia. Ester hace grandes esfuerzos por encajar, incluso participa en chistes despectivos. Cuando su primo Mikkhal la lleva a un campamento en el río Alta, donde la gente está manifestándose en contra de la construcción de una presa, Ester descubre que la lucha por el río también es una revuelta contra años de brutal racismo y discriminación contra su pueblo.

La otra forma – Movistar Plus+

Ganadora del premio a la mejor película de animación en el Festival de Sitges, original cinta de animación para adultos que rompe con los esquemas tradicionales ofreciendo una narración sin palabras.

Esta fábula social está ambientada en un futuro cercano en el que todo es cuadrado y en el que los humanos se esfuerzan por eliminar sus 'redondeces' para poder, así, acceder al paraíso que los espera en la Luna. ¿Alguna vez has sentido presión por encajar en la sociedad? Pues ninguna tan fuerte como la de los protagonistas de esta historia, obligados a utilizar artefactos 'cuadrificantes' que ellos mismos aprietan cada día para eliminar de su cuerpo toda línea curva.

Dee y sus amigos en el País de Oz – Netflix

Animación canadiense. Cuando una misteriosa llave la transporta al País de Oz, una niña llamada Dee emprende un viaje musical para salvar la magia... y convertirse en la heroína de la historia.