Jucil, la asociación profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, ha pedido este sábado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por lo que considera un "asesinato", en referencia al fallecimiento de tres guardias civiles por la embestida de una narcolancha en el puerto de Barbate.

En declaraciones al programa Sin Complejos de esRadio, su portavoz, Agustín Leal, ha denunciado que este trágico episodio no es más que el resultado de la falta de medios y la dejadez a la que el Gobierno ha condenado a esta zona de España. "Los narcos se han venido arriba, el principio de autoridad está perdido y peligra el Estado de Derecho", ha resumido.

Así fue el ataque

Tal y como ha relatado Leal, desde el jueves por la noche, varias lanchas de narcotraficantes se estaban refugiando en el puerto de Barbate debido al temporal. Sin embargo, los guardias civiles estaban atados de pies y manos: "No se las puede interceptar porque ninguna de las seis patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cádiz se puede hacer a la mar debido a que todas ellas tienen averías de mayor o menor calado, incluso una de las más nuevas que ha costado más de 2 millones de euros y que cada vez que se echa a la mar tiene que volver por alguna avería".

Con este panorama, según el portavoz de Jucil, se da la orden a una zodiac de la Benemérita de que se acerque. La diferencia es significativa: apenas tres medios de embarcación, frente a una narcolancha de entre 12 y 14 metros de eslora con tres motores que suman hasta 900 caballos de potencia. "Empezaron a dar vueltas en círculo a gran velocidad hasta que provocaron un vuelco y la caída al agua de nuestros compañeros, pero es que, no contentos con eso, les pasaron por encima", relata Leal.

Como consecuencia de lo sucedido, dos de sus compañeros fallecieron en el acto: "Ángel tenía 39 años y David, 43. El primero con un hijo y el segundo con dos". Un tercer agente quedó en coma y, según el Fiscal de Algeciras, habría fallecido después. En total, cinco narcotraficantes han sido detenidos y trasladados a la Comandancia de Algeciras. Sin embargo, para Jucil lo sucedido debería desencadenar la dimisión inmediata del ministro del Interior.

Un "pésimo ministro"

"Antes de que acabara el día, Marlaska debería sacar sus cosas del despacho de Castellana, 5; agachar la cabeza y recordar que hubo un momento en el que fue un gran juez, pero ahora es un pésimo ministro que no defiende a sus subordinados", subraya Leal, que asegura, además, que "con él debería irse algún otro".

En este sentido, desde Jucil recuerdan que tanto ellos como la Fiscalía llevan años advirtiendo al Gobierno de esta situación y reclamando más medios. No en vano, este no es el primer problema que han tenido en lo que va de legislatura: "Hace dos años y medo teníamos la noticia de que los narcos con todoterrenos de gran cilindrada cargados de droga embestían a los coches patrulla tanto de la Guardia Civil como de la Policía dejando a los agentes con heridas graves". Asimismo, los agentes denuncian el punto de inflexión que supuso el cierre de la unidad de élite de la Guardia Civil que trabajaba en la zona y que "estaba cosechando un éxito apabullante".

Las consecuencias no se han hecho esperar: "Los narcos se han venido arriba, el principio de autoridad está perdido y peligra el Estado de Derecho. Nos tacharon de alarmistas cuando lo denunciamos y hoy tenemos el resultado de esta legislación: el fallecimiento de estos dos compañeros y las heridas de un tercero". Por si fuera poco, los agentes han tenido que soportar la risas y burlas de quienes fueron testigos de lo sucedido desde el puerto: "Cuando se ven a docenas de personas jaleando, diciendo ‘mátalos’ y riéndose, eso denota una sociedad enferma totalmente. Y estoy de acuerdo en que no todos los habitantes de esta parte de nuestro territorio son así. Por suerte, la inmensa mayoría no son así, pero hay un grupúsculo que lo dice todo. El Estado ha abandonado esa zona".

"Demagogia, demagogia y más demagogia"

El suceso ha tenido lugar precisamente coincidiendo con la visita del ministro del Interior a la zona para ensalzar su Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. El "asesinato" de estos compañeros, como ellos lo califican, demuestra que no hay nada de lo que presumir: "Ayer hizo unas declaraciones diciendo que todo estaba controlado y que la plantilla del cuerpo estaba cubierta y esos datos no se ajustan a la realidad para nada. Es demagogia, demagogia y más demagogia. Se gastan el dinero en otras cosas, pero para la seguridad, que es algo fundamental en cualquier Estado de Derecho, están dejando las migajas".

Por último, desde Jucil también reclaman un cambio en la legislación "para actuar con mayor contundencia y mayor rapidez", y que se tenga en cuenta la opinión de los profesionales: "La de los fiscales antidroga de la zona, que están tan desesperados como nosotros por la falta de esos medios y la de la Guardia Civil".

Además, Agustin Leal advierte de otro gran problema que se plantea con este asunto, ya que las narcolanchas también se están utilizando para introducir en España a cientos de inmigrantes ilegales. "Son lanchas que pueden llegar a valer 100.000 euros, con 900 caballos de potencia, que en apenas un par de horas o menos cruzan el estrecho. Y son los mismos".