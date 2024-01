La tiranía de la democracia y el pensador al que Sánchez querría que no leyésemos nunca

La democracia es una idea muy atractiva. El pueblo gobernando, a través de sus representantes, y organizando la vida pública alrededor de sus preferencias. Luego, aplicarlo en la práctica no es tan sencillo. Porque, ¿qué quiere la mayoría? ¿Cómo controlamos a los representantes y garantizamos que hacen lo que sus representados les han pedido? Por ejemplo, la amnistía: ¿es lo que los votantes del PSOE quieren?

Y dónde queda la libertad en este cuadro. Porque puede que la mayoría quiera arrasar con los derechos de la minoría. Eso sería democracia, pero entraría al mismo tiempo en contradicción con los principios que sustentan nuestras sociedades. Por eso, esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, recuperamos al pensador más interesante para analizar este fenómeno. Y no lo hacemos solos: Will Ogilvie, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, nos acerca a la figura de Alexis de Tocqueville y reivindica la actualidad de sus ideas: "En realidad, Tocqueville no viajó a América en el siglo XIX, viajó al futuro".

Y en ese futuro nos encontramos, haciéndonos preguntas incómodas, pero necesarias. Por ejemplo: ¿Qué es la tiranía de la mayoría? ¿Cuáles son los riesgos de la divinización de la democracia? Estamos ante el mayor reto al que se han enfrentado nuestros modelos liberales, contener a esos políticos que se dicen investidos por una autoridad popular que no debe tener límites.

También nos metemos en otros debates de mucha actualidad en la España de 2024, como la centralización. Tocqueville alerta contra la tendencia a concentrar el poder centralización (algo que en nuestro país se ha asociado a la derecha) y llama a la sociedad civil a seguir vigilante (también mirada con suspicacia por parte de la derecha). Pero, ¿por qué es la centralización un problema para la libertad? ¿Las autonomías en España son un ejemplo de descentralización o de centralización a 17? En este sentido, Nuria Richart, Domingo Soriano y Ogilvie analizarán cómo la sociedad civil y las organizaciones voluntarias pueden servir como freno al poder centralizado.

Como vemos, temas de plena actualidad. Y es que Tocqueville vivió y escribió hace casi 200 años pero, como todos los grandes pensadores, nos dejó reflexiones que siguen plenamente vigentes (en muchos aspectos, más que en su época) en la actualidad.

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el cantante francés Johnny Hallyday. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Le penitencier"

"Souvenirs souvenirs"

"Retiens la nuit"

"Fils de personne"