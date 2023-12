Diciembre es el mes de los planes de pensiones. En esta ocasión, con más motivo, porque hay cambios legislativos y el sector se está moviendo. Los planes de empresa y los planes para autónomos, por fin, parece que cogen tracción. De todo esto, de las posibilidades que se abren ante nosotros y de las opciones para todo tipo de trabajadores, viene a hablarnos a Tu Dinero Nunca Duerme, Rocío Recio, del equipo de Relación con Inversores de Cobas Am.

"El de autónomos es un colectivo olvidado. Aunque son los que más riesgo asumen", recuerda Recio, "por eso, desde Cobas AM hemos lanzado un nuevo producto: Cobas Autónomos. Es como un plan de empleo simplificado dirigido a este colectivo. Funciona prácticamente igual que un plan de pensiones individual, pero la cantidad que te puedes desgravar si eres autónomos, hasta 5.750 euros. Además, la comisión de gestión es más baja: hablamos de un 1%, que por una gestión activa está muy bien".

Sin duda, se trata de una nueva posibilidad que para muchos profesionales por cuenta ajena probablemente no entraba en su campo de visión hasta hace poco. Y no sólo es un cambio en el vehículo de inversión, sino en su filosofía. Porque Recio recuerda que los planes de pensiones de Cobas AM, como sus fondos, están invertidos al 100% en renta variable. ¿Cómo? ¿Todo el dinero para la jubilación en renta variable? Pero, ¿no se supone que es el dinero que tiene que estar más a salvo de imprevistos?: "No hay que asustarse porque sea todo renta variable, porque a largo plazo se ha demostrado que es el activo que ofrece mejor rentabilidad", defiende Recio.

Eso sí, rentabilidad que está asociada a volatilidad. Porque es verdad que a medio y largo plazo la renta variable funciona muy bien (o así lo ha hecho en los últimos dos siglos), pero es igualmente cierto que para un inversor que no sepa interpretar los movimientos del mercado, puede ser enormemente peligroso. En este sentido, Recio nos recuerda que la filosofía de inversión de Cobas AM intenta alinearse con estos objetivos largoplacistas de sus inversores, incluso aunque eso suponga retar la visión predominante en el mercado o aguantar durante mucho tiempo posiciones que están sufriendo un castigo desproporcionado: "Analizamos en profundidad las compañías cotizadas e invertimos en las que creemos que tienen un potencial de revalorización elevado. Y eso [que el potencial se confirme y el mercado avale tus tesis] no se consigue de la noche a la mañana".