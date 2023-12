Estrenos en cines

Wonka

Fantasía musical sobre Willy Wonka (Timothée Chalamet) antes de convertirse en el mayor fabricante de chocolate y caramelos de todo el mundo. Su historia plasma los comienzos vívidos y míticos de un imaginativo joven inventor, que no tardará en convertirse en el famoso y delicioso Mozart del chocolate. El joven se embarca en una misión para difundir alegría a través de sus invenciones, que rápidamente se convierten en un fenómeno y llamarán la atención del "Cartel del Chocolate". La historia de Wonka estará también marcada por su madre y por su amistad con un joven huérfano. En el reparto también destacan Olivia Colman y Hugh Grant.

Anatomía de una caída

Película francesa dirigida por la siempre interesante Justine Triet. Sandra (Sandra Hüller), una autora alemana, vive con su marido Samuel y su hijo Daniel, con discapacidad visual, en una casa situada en los Alpes Franceses. Cuando su esposo muere en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un asesinato. La escritora es arrestada y juzgada por asesinato. Este proceso pondrá su tumultuosa relación y su ambigua personalidad en el punto de mira.

Maestro

Biopic dirigido y protagonizado por Bradley Cooper sobre la vida de Leonard Bernstein, un músico que tenía claro lo que quería y también contaba con el talento para hacerlo posible. La capacidad de este para entender la música y transmitirla era innata. A sus 25 años, Leonard se convirtió en uno de los asistentes principales en la Orquesta Filarmónica de Nueva York, un hito histórico en una de las orquestas más famosas del mundo. Sin embargo, Bernstein no se limitó a eso, sino que comenzó a erigir una carrera que le llevaría por todo el mundo y por todos los campos posibles, incluyendo cintas cinematográficas como West Side Story.

Robot dreams

Película de animación española muda inspirada en la novela gráfica homónima sobre un perro y un robot, que nos muestra con conmovedor detalle lo poderosas y frágiles que son las relaciones. Después de que una excursión a la playa en la festividad del día del Trabajo deja al robot oxidado, inmovilizado en la arena, el perro debe rehacer su vida sin su mejor amigo. Pero el recuerdo de su amistad perdura y, a medida que pasan las estaciones, el animal intenta llenar el vacío emocional dejado por la pérdida de su amigo más cercano. De esta forma, hará y perderá nuevas amistadas, desde un muñeco de nieve derretido, hasta unos hedonistas osos hormigueros. Pero para el robot, oxidado en la playa, el único alivio de la soledad son los sueños.

La partitura

Película de terror en la que la protagonista ha entregado su vida a la música y trabaja desde hace varios años como compositora. Su vida sufre un enorme golpe en su vida cuando su mentor fallece de forma prematura. Ahora, tiene como tarea terminar el último concierto que planeó su maestro. Sin embargo, cuando comienza a adentrarse en la música descubre que tiene consecuencias mortales, lo que hará que su existencia se vuelva una absoluta pesadilla. Tendrá que explorar los inicios de esa melodía y lo que ocasiona.

La isla de las mujeres

Película italiana en la que la tradición y la mitología de la Cerdeña, el miedo y la superstición dominan la vida de Fidela, quien nace séptima después de otras seis niñas y se convierte, a su pesar, en la bruja del pueblo quien no puede tener contacto con hombres y por lo tanto no puede tener hijos, pero ayuda a otras mujeres a darlos a luz. Cuando tiene que aceptar su destino, el párroco del pueblo le confía a Bastiana, también nacida como séptima hija. Fidela descubre la alegría de sentirse madre, pero mientras tanto debe seguir manteniendo su papel en la sociedad tradicional donde rebelarse es imposible y al mismo tiempo ayudar a su hermana Marianna, quien no puede cumplir su sueño de ser madre.

Momonsters, la película

Animación española. Los Momonsters van a pasar sus primeras vacaciones a un campamento en medio de un bosque: un lugar en el que explorar la naturaleza, realizar actividades al aire libre, contar historias de miedo alrededor de una hoguera…

Las vacaciones soñadas de cualquier niño. Pero la primera noche, descubren el diario de una antigua campista, donde asegura que hay un Gran Tesoro oculto en el bosque. Sin mebargo, el problema es que está custodiado por un terrible fantasma.