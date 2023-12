Los secretos de inversión de Azvalor: ¿Cómo analizan la contabilidad de las compañías?

En una nueva edición especial sólo podcast de Tu Dinero Nunca Duerme, Luis F. Quintero, Manuel Llamas y Domingo Soriano han congregado en los estudios de esRadio a Javier Campo, miembro del equipo de analistas de Azvalor y a Carlos Romero, socio y miembro del equipo de relación con inversores de la misma gestora, para tratar de sonsacarles, no sólo detalles sobre sus secretos en el proceso de inversión, sino también sobre qué compañías o sectores están mirando en estos momentos.

Azvalor es una de las gestoras value independientes que más titulares están acaparando los últimos años. No en vano, 2022, uno de los peores años que se recuerdan en renta fija y renta variable, Azvalor hizo un performance de un +42,11%, que sumado al resultado de 2021, casi doblaron en dos años.

Además, Azvalor ha cumplido en noviembre ocho años desde que echara a andar su valor liquidativo en 100 euros. Ahora, ocho años después es más del doble.

Carlos Romero y Javier Campo describen en este podcast, detalles sobre las fases del proceso de inversión de Azvalor, la importancia de que el universo de partícipes que les acompañan, comprendan perfectamente ese proceso y el estilo value que caracteriza a su "casa", así como el "skin in the game", que practica todo el equipo, alineando el futuro de sus propias inversiones personales a la de los partícipes, con todo su dinero invertido en el los productos de la gestora.