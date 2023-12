Estrenos en cines

Ocho apellidos marroquís

Carmen (Elena Irureta) acaba de perder a su amado marido y no es capaz de superarlo. Sin embargo, antes de que muriera su José María le hizo una promesa que ahora debe cumplir: recuperar el primer barco pesquero que tuvo su marido, el 'Sardinete', el cual ahora está anclado a un puerto marroquí. En el viaje a Marruecos, su hija Begoña (Michelle Jenner) y el ex de esta, Guillermo (Julián López) le acompañaran para que no tenga que realizar la misión sola. Sin embargo, una vez en tierras marroquís no pararán de tener choques culturales con sus habitantes. Además, descubren un oscuro secreto de Jose María que les cambiará para siempre: el patriarca tenía otra hija llamada Hamida (María Ramos).

Noche de paz

Película dirigida por John Woo (Cara a cara, Broken Arrow) en la que Joel Kinnaman interpreta a un padre que busca venganza por la muerte de su hijo. Trágicamente, el chico quedó atrapado en el fuego cruzado entre dos bandas rivales en Nochebuena. Herido de gravedad mientras perseguía a los asesinos, Godlock jura tomarse la justicia por su mano usando todos los medios necesarios a su alcance. La sencillez de la historia del filme es absolutamente necesaria, teniendo en cuenta el gancho del mismo: no cuenta con diálogos. No se intercambian palabras entre ningún personaje y no hay escenas expositivas en su metraje.

La Navidad en sus manos

La Navidad siempre es un momento de unión familiar, de compartir momentos mágicos y de vivir experiencias inolvidables. Todo ello es importante, pero en esas fechas la presencia de Papá Noel (Santiago Segura) es también vital, pero ¿qué sucedería si un año este afable señor no acudiera a las casas de los niños de todo el mundo? Esta duda la resuelve la película La navidad en sus manos del director de cine Joaquín Mazón.

Llegó a mí

El compositor Steven Lauddem (Peter Dinklage) está bloqueado creativamente y es incapaz de terminar la partitura de la gran ópera que supondrá su regreso por todo lo alto. A instancias de su esposa Patricia (Anne Hathaway), que solía ser su terapeuta, sale en busca de inspiración. En el proceso se encuentra con una mujer inusual llamada Katrina (Marisa Tomei), con la que redescubre su inspiración y desarrolla otra serie de sentimientos que son más de lo que esperaba o imaginaba. Película dirigida por Rebecca Miller.

Los delincuentes

Película argentina en la que Morán es un empleado de banca en Buenos Aires que idea un arriesgado plan para liberarse a sí mismo y a su compañero de trabajo Román de las cadenas de la vida laboral: Morán robará suficiente dinero del banco para financiar la jubilación de ambos si Román esconderá el botín por él después de que confiese y cumpla condena; en tres años, se reunirán, se repartirán el dinero y nunca tendrán que trabajar de nuevo. Al partir al campo para cumplir su parte del trato, Román, que es menos intrépido, se encuentra transformado por la visión idílica de Morán sobre la liberación económica, lejos de los rigores de la vida urbana. Pero, ¿Cuál es el verdadero precio de la libertad?

Digimon Adventure 02: The Beginning

Animación japonesa. Dos años después de la batalla contra Eosmon, Daisuke Motomiya, Ken Ichijouji, Miyako Inoue, Iori Hida, Takeru Takaishi y Hikari Yagami conocen a un niño llamado Rui Owada que es encontrado con un Digivice desarmado y afirma ser el primer niño elegido de la historia. A pesar de que cada uno siguió su propio camino, los elegidos y sus compañeros Digimon permanecieron unidos por un vínculo inmutable. Además, aparece en el mundo real un Digimon llamado Ukkomon que quiere que todo el mundo tenga su propio compañero Digimon.

Sobre todo de noche

Cuando Vera (Lola Dueñas) era joven, no pudo hacerse cargo de su hijo recién nacido y tuvo que darlo en adopción. Cuando Cora (Ana Torrent) era joven, su doctor le dijo que no podría engendrar hijos y que sólo adoptando podría formar una familia. Ambas comparten esa experiencia de haber sido madres de un niño llamado Egoz (Manuel Egozkue). Ahora, nuestras dos protagonistas se reencuentran en Portugal para repasar la historia de sus vidas y reescribir sus destinos.

En nombre de la tierra

Película que llega desde Polonia y que narra la historia de Jagna, una joven de familia humilde que tendrá que tomar matrimonio con un adinerado latifundista mucho mayor que ella, a pesar de estar enamorada del hijo de éste: el apuesto Antek.

Con el paso del tiempo Jagna pasa a ser el centro de las envidias y el odio de todos en la comarca y se verá obligada luchar por mantener su independencia en un lugar en el que imperan las reglas más estrictas y los valores tradicionales.