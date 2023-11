Bitcoin: las preguntas que el inversor medio debe hacerse y nadie le ha explicado bien

En el último medio siglo, ningún nuevo activo han generado el ruido, la atención, el miedo, las filias y fobias que traído consigo el bitcoin. La criptomoneda tiene ardientes defensores y enormes críticos. También tiene un enorme desconocimiento a su alrededor. En los medios de comunicación, Bitcoin es demasiado a menudo sinónimo de fraude o de ilegalidad, de estafas a los inversores o compras de productos prohibidos, de usuarios arruinados o tráfico de armas.

Y no es así, aseguran aquellos que ven en la criptomoneda un avance muy interesante y que puede ser de gran utilidad para el inversor y el ahorrador medio. Un activo que se puede convertir en un valor refugio, algo así como el oro del siglo XXI, o que puede retar el monopolio de las monedas estatales, sobre todo si los bancos centrales siguen cometiendo locuras. Por eso, esta, semana visita Economía Para Quedarte Sin Amigos, el podcast de Economía de esRadio, Lunaticoin, uno de los grandes referentes de la criptomoneda en las redes, para explicar por qué apuesta por este activo y cómo podemos utilizarlo.

Hace unos días, tenía lugar en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid unas jornadas sobre el bitcoin. Y allí estábamos nosotros para preguntarnos si este activo es una buena alternativa para el inversor medio, cómo puede adquirirlo, qué porcentaje de su cartera puede ser interesante tener en bitcoin o los riesgos a los que se enfrenta. La idea no era tanto mirar al futuro (aunque es inevitable que esto salga en la conversación) sino al presente: cómo se está usando ahora mismo el bitcoin y cómo puede aprovecharse el ahorrador de la calle, aquel que no tiene grandes conocimientos financieros pero sí comienza a interesarse por la criptomoneda. Nuria Richart y Domingo Soriano le preguntarán todo esto a Lunaticoin, un español que, aunque ya no vive en nuestro país, se ha convertido en una referencia en este tema, por los enormes conocimientos que atesora, lo bien que se explica y su capacidad didáctica. Todas las preguntas que siempre quisiste hacer sobre el bitcoin, las respuestas que más te interesan y las claves que no encontrarás en otros lugares. Una visión diferente a la habitual en los grandes medios y que no gustará a los que buscan explicaciones sencillas: no podía ser de otra manera, ése es el espíritu de nuestro programa.

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra parte musical es !!!, un grupo estadounidense de dance punk formado en 1996. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"One Girl One Boy"

"Even When the Water's Cold"

"TInfinifold"