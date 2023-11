Estrenos en cines

Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Precuela de la famosa saga. Es la mañana de la cosecha de la décima edición de Los juegos del hambre y, un joven Corolianus Snow, se prepara para una ocasión muy especial: alcanzar la gloria como mentor de los Juegos. La familia Snow atraviesa una época difícil y su destino depende de que el joven supere en ingenio y estrategia a sus compañeros como mentor del tributo que le sea adjudicado. Pero, todo parece estar en su contra cuando le humillan asignándole a la tributo del Distrito 12, Lucy Gray Baird, a la que estará irremediablemente unido.

Precuela de Los juegos del hambre, que vuelve a estar dirigida por Francis Lawrence y se basa en el guion escrito por Suzanne Collins, la autora de la saga de novelas, y Michael Arndt.

El viejo roble

Película británica de Ken Loach. En un pueblo del noreste de Inglaterra, donde la mina cerró y la gente se siente abandonada por el sistema, queda allí un último pub llamado The Old Oak. Muchos jóvenes se han marchado y lo que una vez fue una comunidad próspera y orgullosa lucha por mantener vivos los viejos valores. Las casas son baratas y están disponibles, pero no para de crecer la ira, el resentimiento y la falta de esperanza. Allí serán dirigidos los últimos refugiados sirios que han sido acogidos por el gobierno de Gran Bretaña en los últimos años.

La ermita

Emma cree que en una ermita que visita asiduamente se encuentra atrapado el espíritu de una pequeña niña desde hace varios siglos. Por ello quiere comunicarse con ella para tratar de ayudarla, como ella no puede comunicarse con la niña fácilmente busca la ayuda de Carol, una incrédula y falsa médium. Carol decidirá prestarle su ayuda a Emma y cuando comienza a quedar con ella ve signos en ella que reconoce: Emma podría poseer verdaderamente el don. La falsa médium temerá que Emma, sin conocer sus habilidades, pueda poner en peligro a la niña y a ellas mismas. Andrés Arconada recibe a su directora y su protagonista, Carlota Pereda y Belén Rueda.

Solo queda la danza

Película holandesa. Irma y Olga son dos jóvenes bailarinas que intentan mantenerse firmes en el exigente mundo del ballet de Ámsterdam en la década de 1970. Sin embargo, Olga comienza a destacar y se presenta como la nueva gran estrella del Royal Ballet. Pronto descubre el lado oscuro de su talento e Irma tiene que observar cómo su mejor amiga sucumbe a la presión de actuar y se pierde en la vida nocturna. Solo queda la danza cuenta la historia de un talento excepcional, pero sobre todo la de una amistad dispuesta a todo.

Que nadie duerma

Esta road movie es una adaptación de la novela de Juan José Millás Que nadie duerma. Después de perder su empleo como programadora informática, Lucía (Malena Alterio) decide dar un giro a su vida y se hace taxista. Recorriendo las calles de Madrid al volante de su taxi, empezará a circular buscando a su nuevo amor platónico: un actor de teatro aficionado a la ópera con el que compartió unos breves momentos mágicos. Mientras suena en su coche la ópera Turandot de Puccini, Lucía esperará pacientemente y soñará romántica, evadiéndose de una ciudad dura, tocada por la crisis, compartiendo la historia de su vida con sus pasajeros, y saliendo de cada situación a golpe de humor y fantasía. Andrés Arconada entrevista a Malena Alterio.

Black Friday

Tras un Black Friday en el que se producen disturbios que acaban en tragedia, un misterioso asesino inspirado en la festividad de Acción de Gracias aterroriza Plymouth, en Massachusetts – lugar de origen de la célebre festividad. Matando a los residentes uno a uno, lo que empieza como una venganza aleatoria pronto se revela como parte de un siniestro plan. ¿Descubrirán al asesino y sobrevivirán a la célebre festividad…o se convertirán en un invitado de su retorcida cena de Acción de Gracias?

Amanece

Alba (Aura Garrido) vuelve a su pueblo natal tras romper la relación con su pareja. En plena región almeriense, se reencuentra con su hermana Candela (Iria del Río). Las dos cerrarán heridas de juventud, volverán a respirar juntas y acompañarán a su madre enferma terminal en sus últimos días, con el desierto, el mar y la sal como testigos. Andrés Arconada entrevista a Aura Garrido.

Seneca

El emperador Claudio, que había exiliado a Séneca (John Malkovich), se casa con la joven Agripina (Mary-Louise Parker), quien recluta a Séneca para que eduque a su hijo Nerón (Tom Xander), de 12 años. Durante varios años está al lado de Nerón y ejerce una gran influencia sobre él. Incluso cuando Nerón se convierte en emperador a la edad de 16 años, Séneca permanece a su lado como consejero. Durante este tiempo, Séneca se convierte en uno de los hombres más ricos e influyentes de Roma.

En el 65 d.C., cuando el régimen de Nerón alcanza su apogeo y el emperador defiende por todos los medios su despótica pretensión de soberanía, Séneca es acusado de estar implicado en una conspiración contra Nerón. Éste le ordena que se suicide. Pero antes de cumplir la orden de Nerón y entregarse a su destino, Séneca tiene algunas cosas que decir.