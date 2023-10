Las propuestas más 'marcianas' del acuerdo PSOE - Sumar: de la pesca igualitaria a la "Ley de usos del tiempo"

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, volvemos a la actualidad. Porque la política española nos ofrece numerosos ejemplos con los que hacer honor al nombre y al espíritu de nuestro programa. Por ejemplo, el pacto entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, entre Sumar y PSOE. ¿Propuestas concretas? No muchas. ¿Medidas bien explicadas, con cifras y datos que las sustenten? Poquísimas (por no decir, ninguna). ¿Ocurrencias de las que uno se pregunta cómo se van a aplicar? Decenas.

Nuria Richart y Domingo Soriano dirigen su particular mirada a este documento, en busca de esas joyas ocultas de la política, la economía... y el lenguaje. Porque lo que han acordado Díaz y Sánchez llama más la atención por cómo lo han plasmado sobre el papel que por lo que implica en la práctica, algo que no siempre es fácil adivinar. Por ejemplo, cuando dicen "seguiremos promoviendo el acceso de la mujer al sector pesquero", ¿en qué están pensando? ¿Creen que no hay mujeres en los grandes buques pesqueros porque las discriminan? ¿Van a obligar a la flota del Cantábrico, esa que se pasa semanas o meses faenando en Terranova, a tener tripulaciones paritarias? ¿Y de dónde van a sacar a las candidatas?

Es sólo un ejemplo, pero muy significativo. Porque no hablamos de un documento más. Se supone que estamos ante el acuerdo de Gobierno que marcará la próxima legislatura (amnistía mediante). Por eso, dejamos a un lado los puntos de los que más se ha debatido esta semana (del nuevo Impuesto de Sociedades a la prohibición de los vuelos cortos o la jornada laboral de 37,5 horas) y nos centramos en lo otro, lo que no se ha comentado pero puede tener un enorme impacto en nuestras vidas, a un elevado coste. Por ejemplo, ese anuncio de una "Ley de usos del tiempo", con un inequívoco toque orwelliano: mucha sonrisa y mucha "ciudadanía", pero al final se quieren meter incluso en algo tan íntimo cómo el reparto que cada familia hace del tiempo, las tareas domésticas o la jornada laboral.

- Música. En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo escocés Travis. Y estos son los temas que se han podido escuchar:

"Sing"

"Side"

"The Beautiful Occupation"

"Flowers In The Windows"