El petróleo es la materia prima estrella. Una de las pocas respecto de las que el ciudadano de a pie conoce cómo evoluciona su precio, si está cara o barata, si hay tensiones en los países productores o si ha pasado algo en la industria que esté amenazando las cadenas de suministro. Cualquiera de estas cosas pasa con el cobre, el litio, el café o el azúcar, y no nos enteramos. O nos enteramos con unas semanas de retraso y de forma parcial. Escuchamos que ha ocurrido algo en el mercado de estas materias primas y que su precio va a subir; pero poco más. Con el crudo, sin embargo, nos cuentan todo lo que sucede y casi en el minuto a minuto. Es lógico, por lo que impacta en nuestras vidas, pero también por lo que implica para muchos otros sectores. Al fin y al cabo, que el azúcar se dispare de precio afecta a la industria alimentaria y a la cesta de la compra, pero no a muchos más. Pero si el barril se dispara un 15-20%, los costes de casi cualquier sector se incrementan de un día para otro.

Por supuesto, esta cuestión también se nota en las bolsas. Los mercados financieros sienten los movimientos en la cotización del petróleo y lo que ocurra en ese sector se nota en los movimientos de los índices de renta variable. Para comentarnos la situación actual, en las empresas petrolíferas y en las bolsas, esta semana nos acompaña en Tu Dinero Nunca Duerme, Juan Huerta de Soto, uno de los principales analistas de Cobas AM, una de las grandes gestoras value españolas. Desde hace años, su fondo estrella (Cobas Selección FI) ha tomado fuertes posiciones en casi toda la cadena de valor del sector del petróleo, desde las empresas que transportan la materia prima hasta las que construyen las grandes plataformas en mitad del océano.

Huerta de Soto es optimista con lo que está pasando y apuesta por un incremento en los precios en los últimos años (o al menos que se mantengan en los niveles actuales, históricamente altos): "Se está reafirmando la tesis que mantenemos desde hace muchos años. Siempre que uno invierte en industrias cíclicas, hay que mirar en qué punto del ciclo del capital está esa industria. No se han realizado las inversiones necesarias en los últimos 6-7 años, tanto en gas como en petróleo, para poder satisfacer la demanda futura, que sigue creciendo. Y también invertir para poder compensar el declino natural de los campos petrolíferos. Es un sector en el que las empresas siempre tienen que continuar invirtiendo [para mantener la producción]. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el consenso, muchas veces promovido por los gobiernos, ha creado la tesis de que los hidrocarburos ya no van a hacer falta. Pero nosotros creemos que la transición [energética] va a llevar más tiempo (décadas y no años) de lo que se ha planteado. Si no se invierte, va a haber un desequilibrio entre oferta y demanda, que es lo que ya estamos viendo, porque cuando eso ocurre, los precios lo reflejan de manera inmediata".

Es cierto que los precios de algunas acciones sí han subido con fuerza en los últimos años, pero no ha sido así en todos los casos. Desde Cobas creen que es cuestión de tiempo que la normalidad en las cotizaciones llegue a toda la industria: "Nosotros creemos que se está demostrando [que su tesis es cierta], pero muchos de los precios de las compañías en las que estamos invertidos, todavía no lo han reflejado del todo. Creemos que lo harán más pronto que tarde".

¿Y esa tesis depende o no de un precio determinado del barril? Porque a la hora de plantear ingresos en una industria que depende de una materia prima, la clave siempre es el precio de esa materia prima. No es lo mismo para una minera de cobre que se pague la tonelada al doble o a la mitad del nivel actual. Lo mismo ocurre con el petróleo: "Nosotros usamos 60 dólares como precio de referencia del petróleo [en el momento de escribir estas líneas, ronda los 90 dólares]. Hemos llegado a la conclusión de que el cose marginal del petróleo puede estar ahí, en los 60 dólares: y en las materias primas, ese coste marginal del productor menos eficiente que entra al mercado se suele acercar mucho al precio. Lo hemos dejado en 60 aunque por la inflación creemos que puede haber subido algo, quizás hasta los 70. Pero lo hemos dejado en 60 por conservadurismo. Nuestras compañías, a 60 dólares, tienen una capitalización bursátil que es tres veces su flujo de caja. A 90 dólares estarían a una vez y media".