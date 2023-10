Estrenos en cines

El exorcista: Creyente

Secuela del éxito de 1973. Desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años, Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) ha tenido que criar y cuidar por su cuenta a su hija, Angela. Por momentos, parece que ha conseguido criar a una joven feliz y sana. Pero un día Angela y una amiga desaparecen en el bosque cercano sin aparente explicación, regresando tres días después sin recordar lo que les ha pasado. A partir de este instante se producen una serie de eventos inexplicables y aterradores que harán que Victor tema por la vida de su hija. Este padre deberá enfrentarse a las mayores fuerzas del mal para cumplir su cometido y, en su terror y desesperación, recurre a la única persona sobre la faz de la Tierra que se ha enfrentado a algo así antes: Chris MacNeil (Ellen Burstyn).

Golpe a Wall Street

Basada en la loca historia real donde un grupo de gente corriente protagonizó su propio "David contra Goliat" frente a la gente de Wall Street. En un sorprendente giro de guion, la tienda de videojuegos GameStop, con casi ningún valor en bolsa, se convierte en una de las empresas más revalorizadas del mundo. Detrás de todo este fenómeno está Keith Gill (Paul Dano), que decide invertir todos los ahorros de su vida en acciones de la compañía y empieza a hablar sobre ello en Internet. Cuando las redes sociales se hacen eco de sus acciones, su vida y la de la gente a su alrededor cambia para siempre. Invertir en GameStop se convierte en un movimiento con muchas personas involucradas, y los multimillonarios se ven obligados a contraatacar al desvelarse las fracturas de su sistema. Ambos bandos verán sus vidas volviéndose del revés.

Chinas

La historia se ambienta a comienzo de curso en una escuela donde coinciden dos niñas chinas de 9 años. A pesar de que muchos creen que se llevarán bien, no tienen nada en común. Lucía se siente absolutamente española y solo piensa en hacerse amiga del resto de niñas del colegio. Desearía tener unos padres como el resto, pero los suyos le avergüenzan constantemente porque no hablan español y trabajan de sol a sol en una tienda. La otra niña es Xiang: adoptada y cuyos rasgos delatan que no es hija de sus padres. Xiang se pregunta por su familia biológica; ni se siente china ni se siente aceptada entre el resto de chicos y chicas. El camino de las dos se ha cruzado y terminarán siendo muy importantes la una para la otra.

Ashkal, los crímenes de Túnez

Se ambienta en los Jardines de Cartago: una barriada tunecina a medio construir durante el antiguo Régimen cuyas obras se detuvieron al comienzo de la Revolución. Allí, dos policías (Fatma y Batal) encuentran un cuerpo calcinado en uno de sus oscuros rincones. A medida que la construcción del lugar se reanuda lentamente, comienzan a investigar este misterioso caso. Cuando el evento se repite, sus pesquisas dan un giro desconcertante.

Dispararon al pianista

Película de animación dirigida por Fernando Trueba y Javier Mariscal. En las décadas de los 60 y 70, repletas de libertad creativa y donde se inició el movimiento musical latinoamericano de éxito planetario: la Bossa Nova, un periodista musical de Nueva York comienza una exhaustiva investigación detrás de la misteriosa desaparición del pianista brasileño: Tenorio Jr.

El músico era un habitual colaborador de Vinicius de Moraes, entre otros. Película de animación al ritmo de jazz y bossa-nova, que supone un punto de inflexión justo antes de que el continente latinoamericano fuera envuelto por regímenes totalitarios.