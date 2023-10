Madrid apura su temporada con el último fin de semana de la Feria de Otoño que pocos días después dará paso a la Corrida de la Hispanidad el 12 de octubre, broche de oro de la actividad taurina en la Monumental de Las Ventas. En Al Alimón, la sección de Es la Mañana en la que se habla de toros, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado la previa de este gran fin de semana taurino en la capital de España y analizado lo sucedido en la novillada de Fuente Ymbro que se celebró el pasado jueves.

Sobre el festejo, Amorós ha destacado que "hubo casi 14.000 personas" que para una novillada es "mucha gente" destacando el ambiente "joven" que había en los tendidos de Las Ventas. El cronista ha dicho que hubo "faenas largas" en las que los actuantes usaron "mal la espada" y recibieron "muchos avisos". De los novilleros ha hablado de dos de ellos: el toledano García Pulido y el zaragozano Cristiano Torres. Sobre el primero ha dicho que torea "clásico y con temple" y que lo hizo "bien, con mando" aunque "mató mal". Ha recordado que este joven torero "ganó el Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra" y ha alabado la labor de su alcalde, Jesús Hijosa, que "es una de las personas que ha hecho más por la tauromaquia estudiando en serio que el problema son las novilladas y el dinero que cuestan".

Luego ha hablado de "un personaje pintoresco que se llama Cristiano Torres y es de Zaragoza". Este "joven novillero con caballos de 17 años que lleva sólo toreadas 6 novilladas y triunfó en Zaragoza, Pamplona y Arnedo no es el tipo de novillero alto y guapo de los de ahora, pero tiene un desparpajo que recuerda un poco al del Cordobés padre al comienzo. Llega en el brindis y dice: apunten este nombre, el mío, que vengo a hacerme rico. Entrega total, se arrodilla y se echa para atrás y casi toca la cabeza con el suelo. Poco preparado para venir a Madrid. Le quedó grande Madrid".

Juan Ortega en el Hotel Santo Mauro

Andrés Amorós ha señalado que en el festejo que se celebra hoy viernes 6 de octubre en Las Ventas se lidian toros de Victoriano del Río para Sebastian Castella, triunfador de San Isidro, y que viene de salir por la Puerta del Príncipe de Sevilla, Paco Ureña y Ginés Marín. Sobre este último ha contado que "reaparece porque ha tenido una pequeña operación en una muñeca".

El cronista ha contado que el de mañana sábado 7 de octubre "es el cartel más bonito con toros de El Pilar y torea Daniel Luque con los dos artistas sevillanos". Amorós ha dicho que apuesta "absolutamente por Luque" aunque "dijeron que a lo mejor no podía venir" al resentirse de su grave cogida del pasado verano después de reaparecer y triunfar el domingo pasado en Sevilla, pero "parece que sí" llegará. "Y si viene tiene que confirmar que ahora es el número uno", ha añadido.

Luego ha hablado de "los dos sevillanos artistas: Pablo Aguado y Juan Ortega". Ha contado que "Aguado toreó en Sevilla y cortó una orejita y lo de Ortega es un caso curioso y que está pasando una cosa bien pintoresca". "Juan Ortega torea muy bien. Cuando puede torea de maravilla sólo que puede poco porque tiene poca técnica. Entonces, si el toro tiene dificultades no puede resolverlas. No es que no quiera es que no puede", ha explicado. Federico por su parte ha aportado que "es distinto de Aguado". "Muy distinto", ha dicho Amorós.

El catedrático ha indicado que "a Ortega se le espera" aunque ha comentado que "está montando una campaña" entre gentes de la cultura. Ha contado que "hace un par de días montó un acto en el Hotel Santo Mauro, que no es de los más baratos de Madrid con Juan del Val y allí acudían a ese acto no los cronistas o periodistas taurinos, nos ponemos exquisitos, sino los community managers de todos los periódicos. ¿Lo del Hotel Santo Mauro quien lo paga? Porque si lo paga él se ha dejado lo que va a cobrar". "También al lado del dinero hay una operación intelectual-poético-místico-taurina. Luego es un chico muy serio que torea muy bien. Ha cogido un camino que yo creo que mañana se la juega mucho porque apostar tanto por la propaganda previa pues hay que mantenerlo", ha añadido.

Amorós ha finalizado hablando de la corrida que se celebra el domingo 8 de octubre que es la de Victorino Martín y que "siempre tiene su interés". "De los tres toreros hay uno que es Borja Jiménez, que es de Espartinas. Muy vinculado a Espartaco y su padre y ha hecho una estupenda temporada. Es de los que está subiendo absolutamente". Sobre los victorinos ha indicado que "en Madrid es una cosa tremenda" y sobre el fin de semana "tres tardes en Madrid van a dar para mucho y para polémicas". Además se ha preguntado: "¿Quién sustituye a Morante el día del Pilar? No se sabe y lógicamente no se sabrá hasta el día anterior para que no se devuelvan las entradas y esperar a ver quien triunfa. Pero hay que demostrarlo en el ruedo no sólo en el Santo Mauro".

