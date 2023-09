El alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, ha pasado por los micrófonos de La Noche de Dieter, en esRadio, tras haber recibido "tres tortas" en la cara por parte de un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Durante esta acción el edil socialista, Daniel Viondi, le ha dicho con un tono amenazante: "Te estás equivocando".

Almeida cree que Daniel Viondi no puede ocupar nunca más un cargo público: "Lo que yo espero es que aquí no haya un breve laxo de tiempo en el que se le pueda recolocar en algún lugar y recuperar el sueldo público que ha perdido como concejal del Ayuntamiento de Madrid. Creo que esto no se agota aquí, esta persona no puede tener responsabilidad pública después de la trayectoria que ha tenido", ha señalado.

El alcalde ‘popular’ se ha mostrado enfadado con la actitud del concejal socialista en el pleno diciendo: "Ni siquiera parece que el objeto de un debate pueda incitar a tener una reacción tan violenta como la que se ha producido".

Además, el edil ha querido agradecer el apoyo de su grupo y el de Más Madrid. José Luis Martínez-Almeida también ha comentado que ha mantenido una conversación con el secretario general de los socialista madrileños, Juan Lobato, que le ha transmitido todo su apoyo.