¿Es posible eludir la incertidumbre? Nosotros, en Tu Dinero Nunca Duerme, no sabemos. Asumimos que suena extraño que reconozcamos de forma tan contundente nuestra ignorancia, pero uno de los mensajes que hemos repetido de forma más machacona en estos cinco años que llevamos emitiendo en esRadio nuestro programa de finanzas personales y educación financiera es el que recuerda que no somos videntes, ni tenemos todas las claves sobre el futuro, ni sabemos lo que va a pasar en el próximo año o en las próximas décadas. No, no sabemos cómo evolucionarán los mercados; y, de hecho, ni siquiera pretendemos acercarnos, creemos que es un ejercicio un tanto inútil, que sólo podría llevarnos a perder tiempo y dinero; a terminar arrastrados por la desesperación que aqueja al que no es consciente de sus limitaciones.

Esta semana, las autoridades europeas de supervisión, EBA, EIOPA y ESMA han publicado su informe sobre la gestión de riesgos y vulnerabilidades del sistema financiero de la UE. Sus conclusiones hablan de nerviosismo, de incertidumbre y de un entorno de especial fragilidad para el sector financiero. Y el inversor medio puede preguntarse: ¿es verdad que estamos en una situación muy compleja? ¿Hay más dudas o incertidumbres que en los últimos años? ¿Qué hace especial este 2023? ¿Podemos protegernos de este contexto turbulento que nos anuncian?

Para ayudarnos a responder a estas preguntas, nos acompañan dos viejos conocidos, Giorgio Semenzato y Kevin Koh Maier, CEO y director de inversiones de Finizens, una de las grandes casas especializadas en gestión pasiva en España: "En este mundo en el que es tan complicado saber lo que va a ocurrir, lo mejor que puedes hacer es tener muchos tipos de activos en tu cartera. Con una cartera mixta, uno no tiene por qué apostar a qué activo lo va a hacer mejor que el otro".

En un contexto de subida de tipos, otra pregunta es si se está produciendo una fuga de dinero en busca de las primeras ofertas de depósitos o cuentas remuneradas por parte del sector financiero, tras unos años en los que estos productos ni estaban ni se les esperaba: "Si miramos los últimos datos de Inverco, vemos los flujos netos de dinero por tipos de activo: y los flujos se han disparado en depósitos y activos a muy corto plazo, saliendo de los activos de más riesgo. Es verdad que es un negocio muy bueno para los bancos; pero para el que compra, con la inflación, no siempre es tan buen negocio".

Para ese inversor nuevo, que podría decirse que acaba de llegar, tiene miedo (y desconocimiento) y no sabe muy bien cómo afrontar esa primera entrada al mundo de la inversión, desde Finizens tienen una receta que puede ser una buena ayuda: "En este caso, la mejor opción es la inversión constante. No pongas todo el capital a la vez a trabajar. Vas ganando experiencia, con aportaciones regulares, y aprendiendo. Te distancias emocionalmente del dinero y la inversión: sabes que vas a seguir apostando regularmente y no te importa tanto lo que esté haciendo el mercado, porque si bajas sabes que vas a seguir invirtiendo durante un tiempo".

Por último, Semenzato nos explica por qué han sacado un nuevo producto centrado en la bolsa, para un inversor algo más sofisticado: "Acabamos de sacar una cartera 100% Renta Variable, con la misma idea que el resto de las carteras (exposición global y miles de posiciones, más de 7.000). La idea era que, pese a que consideramos que para la mayoría de inversores lo que tiene más sentido es una cartera mixta, había muchos clientes que nos pedían poder invertir toda su cartera en renta variable. Evidentemente, no es apta para todos, pero sí hay un nicho de inversores para este tipo de carteras".