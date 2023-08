Asaja denuncia "la chochera de la UE con Marruecos"

Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba, ha denunciado en Es la Mañana de Federico de esRadio cómo el gobierno de Pedro Sánchez ha dejado fuera de las ayudas por la sequía a los sectores del olivar y el vino. "Las subidas de los costes ha sido espectacular, desde el año 2020 los fertilizantes han subido un 191%, los combustibles un 114%... y lo venimos soportando los agricultores y ganaderos".

Espera que el Gobierno rectifique, porque "rectificar es de sabios pero en este Gobierno los sabios no abundan". Recuerda cómo en los últimos 3 años la producción de aceite de oliva ha bajado considerablemente y "tal y como está la meteorología ahora mismo como este otoño no cambie esa inercia la producción será infinitamente más baja". Algo que aumentará el precio del producto pero no "los ingresos de los agricultores" como algunos podría pensar.

La UE apoya al campo marroquí

El presidente de Asaja Córdoba ha denunciado también en esRadio como "la UE tiene una especie de chochera con Marruecos". Asegura que "entiendo que la geoestrategia requiere que haya unas buenas relaciones con Marruecos, pero esto se desorbita por parte de la UE" y ha puesto como ejemplo las ayudas para la plantación de 600.000 olivos en Marruecos".

Fernández de Mesa ha explicado que "mientras nos presionan y aprietan con la burocracia a los agricultores y ganadores españoles están dando ayudas a la agricultura marroquí". De hecho, ha cifrado en 600.000.000 de euros las ayudas que la UE va a dar al campo marroquí a través de 6 programas de cooperación.