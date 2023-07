Estrenos en cines

Mansión encantada

Comedia de terror familiar inspirada en una de las atracciones más famosas de los parques de atracciones Disney. Esta nueva entrega en torno a la conocida Mansión Encantada nos presenta a Gabbie (Rosario Dawson), la nueva propietaria de esta particular mansión. Ella y su hijo reclutarán a un variopinto grupo de expertos en espíritus y seres fantasmales. El grupo lo encabeza Ben (LaKeith Stanfield), además del sacerdote Kent (Owen Wilson), la medium Harriet (Tiffany Haddish) y un veterano historiador (Danny DeVito). Su objetivo será librarse de unos cuantos fantasmas, ya que la mansión está infestada de almas y ocupantes sobrenaturales que no tienen previsto irse. El problema es que la muerte acecha, y si no son capaces de poner freno a la maldición también ellos correrán el riesgo de quedarse allí dentro eternamente.

Más que nunca

Héléne (Vicky Krieps) y Mathieu (Gaspard Ulliel) son una pareja que lleva años casados y viven completamente felices y en armonía. Sin embargo, todo cambia, cuando a Hélène le descubren los médicos que tiene una enfermedad rara en los pulmones. Para entender lo que le pasa se sumerge en buscar información sobre el tema, en su búsqueda encuentra un blog que habla sobre Noruega. Por ello, decide viajar a ese país siguiendo su instinto, aunque esto signifique que tenga que dejar atrás a su amado Mathieu.

Cata de vinos

Jacques (Bernard Campan) es un hombre bastante brusco y con bastante mal carácter, por ello, su mujer se acaba de divorciar de él, al mismo tiempo, dirige una pequeña bodega que lleva años al borde de la bancarrota. Por otra parte, Hortense (Isabelle Carré) vive para entregarse al resto de personas mientras desea no quedarse soltera. Cuando ambos se conocen florecerá inmediatamente algo entre ellos. Por ello, Hortense decide apuntarse a un taller de cata de vinos para conquistar a Jacques. Poco a poco, se van acercando y Hortense le confía a Jacques su mayor deseo: tener un bebé. Sin embargo, para Jacques la relación está yendo demasiado deprisa y no está preparado.

Delfines de plata

Un grupo yihadista africano se prepara para realizar su primera atentado en el mundo occidental. El lugar elegido es un hotel de cinco estrellas situado en un sitio con muchas posibilidades. Dentro del hotel se encuentran trabajadores, clientes, artistas... fuera la policía y los políticos. Todos ellos jugaran un papel importantísimo en el acontecimiento que pondrá en jaque a todo el país.

Don Juan

Película francesa que se estrena sólo en versión original subtitulada. Laurent (Tahar Rahim) es un actor cuya prometida, Julie (Virginie Efira), le abandonó el día que iban a casarse mientras él la esperaba en el altar. Desde entonces, la ve en cada mujer que conoce y no puede librarse de su recuerdo. A pesar de su éxito entre el género femenino, se trata un hombre perdido e infeliz que busca el amor desesperadamente.

Rally Road Racers

Su sueño era competir en el famoso Rally de la Ruta de la Seda. Para ello tendrá que enfrentarse a unos locos corredores en una aventura única.

La nueva película del equipo que nos sorprendió con Shrek.