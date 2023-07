La obsesión de la nueva izquierda por empobrecernos: a qué viene y qué consecuencias tendrá

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos , queremos enfrentarnos a una de las últimas modas en la política, la academia y los medios de comunicación occidentales. Una idea que, por muy absurda que a nosotros pueda parecernos (y sí, nos parece que está al límite de la parodia) está ganando numerosos adeptos. Comenzó en ciertos sectores de la izquierda más radical y luego poco a poco fue consiguiendo espacios en el centro del terreno de juego. Nos referimos al "decrecimiento", ese lema que este año se ha hecho fuerte y que numerosos conciudadanos han decidido comprar. "Qué tiene de malo", nos vienen a decir, "que con todo lo que ya tenemos dejemos de comprar, consumir, producir?"

Pues bien, la idea no sólo es bastante loca: en nuestra opinión es, además, peligrosísima. Y no para nosotros, las clases medias occidentales que veríamos cómo cae nuestro nivel de vida, que también; sino, sobre todo, para las personas más necesitadas del mundo. Es en los países pobres en los que más notarían las consecuencias del decrecimiento: menos esperanza de vida, peores servicios médicos, peor alimentación, menos recursos para mejorar sus viviendas... Menos, en fin, de todo aquello que hace nuestra vida un poco mejor.

Esto es lo que nos explicarán Nuria Richart y Domingo Soriano, en esta ocasión con una invitada muy especial: Beatriz García, redactora jefe de Libre Mercado. "Decrecimiento" no implica que un millonario tenga que entregar su yate. Que podríamos preguntarnos si es justo quitárselo a quien lo compró sin robar nada a nadie. Pero es que incluso si pensáramos que sí, que es justo limitar a los ricos sus consumos más excesivos... no habríamos llegado a ninguna parte. Decrecimiento significa que todos los habitantes del planeta tiendan a la renta per cápita media actualmente en el mundo. ¿Y a cuánto asciende? Pues a algo más de 12.500 dólares per cápita, en el nivel de Costa Rica, Bulgaria, Argentina, Malasia o Méjico. Hacia ese punto deberíamos tender todos para logar no decrecer... sino no crecer más. ¿Les parece factible? Pues, para que se hagan una idea: el español medio tendría que perder el 60-70% de sus ingresos anuales. No hablamos de Amancio Ortega, sino de un trabajador medio con un sueldo medio-bajo en nuestro país. Esa persona tendría que perder ese porcentaje de sus ingresos en favor de los habitantes de otros países (y luego, del 30-40% que le quedase, tendría que pagar los impuestos nacionales, por supuesto).

Porque el decrecimiento se sustenta sobre un sobrentendido erróneo: en los últimos 200 años hemos logrado enormes avances en las métricas más importantes (esperanza de vida, educación, sanidad, mejora de la alimentación, mejora de nuestras condiciones de vida, etc...). Y esto se ha debido al crecimiento económico, que se disparó, primero en Europa y EEUU y luego en todo el planeta, tras la Revolución Industrial. Ahora algunos nos dicen que es posible mantener lo primero sin lo segundo. No sólo es mentira; es condenar a la miseria y a la muerte a millones de personas. Por eso, Richart y Soriano nos alertan para que no permitamos que se salgan con la suya.

Links:

- La Pizarra de Domingo Soriano sobre el decrecimiento

- Artículo " El "decrecimiento", la máquina creadora de pobres que ya invade la esfera política de España y Europa "

- Artículo " Las cifras reales del decrecimiento: cómo la locura de la izquierda más radical se ha convertido en la última moda "

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es Enrique Bunbury. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

- "Sí"

- "La carta"

- "Mar adentro"

- "Días extraños"

Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los Podcast de Libertad Digital y esRadio. Instala nuestra aplicación para iOs o Android, entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Podimo o iVoox. ¡Suscríbete!