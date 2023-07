Rubén Manso, exdiputado de Vox: "Todos los partidos tienden al estalinismo, incluido el mío"

Rubén Manso ha sido durante cuatro años diputado por Málaga en el Congreso de los Diputados. El economista, inspector del Banco de España en excedencia, fue desde el principio una de las caras más conocidas de VOX, al menos en el terreno económico. De hecho, fue el responsable de esa parte en los primeros programas de la formación liderada por Santiago Abascal. Y ha sido portavoz de su grupo parlamentario en alguna de las comisiones más importantes, como Asuntos Económicos y vocal en las de Hacienda, Presupuestos o Pacto de Toledo.

Por eso, sorprendió cuando hace unos días, se supo que no repetiría en las listas de VOX al Congreso para la próxima legislatura. Y también por eso, esta semana visita Economía Para Quedarte Sin Amigos, para ofrecernos una visión económica del funcionamiento de los partidos españoles por dentro (¿cómo es la gestión de Recursos Humanos en política?) y del papel de los diputados como representantes (¿del pueblo o de las ejecutivas de sus partidos?).

Alguno podrá pensar que la que plantea es una visión crítica de su partido. Pero en realidad no es así. Simplemente, es la política desde dentro. La Ley de Hierro de las Oligarquías también se cumple en las formaciones españolas, en todas, desde el PSOE al PP, pasando por Podemos o VOX. Aquellos más decididos, determinados y organizados se hacen con el control de los partidos y los van moldeando. Porque lo primero en política, a pesar de lo que se piensa, no es ganar elecciones, sino dominar la organización: "Los partidos políticos tienden siempre al estalinismo, todos, incluido el mío".

Es cierto que Manso no es un político al uso. De hecho, reconoce que los partidos le producen "repulsión", que no se siente cómodo en ese ambiente en el que para ascender y mantenerse es mucho más importante congraciarse con el que hace las listas que con el votante. Y advierte de un peligro real, que cada vez está más presente en nuestras vidas: "La democracia liberal se ha convertido en una democracia de partidos. La partitocracia llevará al colapso de la democracia liberal".

Y con un capítulo muy especial dedicado a los nuevos hombres fuertes de la política occidental. Los responsables de prensa y comunicación, un colectivo que no se sabe muy bien por qué, se ha hecho con el control de las formaciones e impone lo que se puede y no puede decir, quién puede decirlo, cómo puede hacerlo... Manso no parece haber hecho buenas migas con lo que denomina como "gestapillo": "Tenían obsesión por lo que íbamos a decir. No me han dejado ir a medios ni una sola vez". Pero, si tus diputados más brillantes no acuden a los medios a explicar sus propuestas, ¿cómo vas a conseguir que tus ideas vayan calando en el electorado?

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es Echo & the Bunnymen. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"The killing moon"

"Nothing last forever"

"Bring on the dancing horses"

"Seven seas"