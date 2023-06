Rodrigo Rato: "Entré en una rueda de picar carne de la que todavía no he salido"

Si tuviera usted que escoger la foto de un personaje público para ilustrar lo que le ocurrió a la economía española entre 2008 y 2015, ¿a quién seleccionaría? ¿Zapatero? ¿Rajoy? Desde luego, serían buenos candidatos. Hablamos de los años de la explosión de la burbuja inmobiliaria, el déficit disparado, el rescate bancario, los recortes y los desahucios, la desaparición de las cajas, etc. Una crisis descomunal de la que, en cierta medida, todavía no nos hemos recuperado.

Rodrigo Rato, Nuria Richart y Domingo Soriano

Pero, junto a los presidentes del Gobierno de aquellos años, probablemente aparecería el nombre del invitado de esta semana en Economía Para Quedarte Sin Amigos : Rodrigo Rato.

No es fácil encontrar un personaje que haya vivido de forma más clara las dos caras de la política: todopoderoso vicepresidente del Gobierno del PP, con un prestigio que le permitió, apenas unos meses después de perder las elecciones, acceder a la dirección del FMI; en unos años pasó a ser un apestado, alguien a quien nadie quería acercarse, el malo perfecto de la película, el que encarnaba todo lo malo que había pasado en España.

Ahora publica un libro en el que cuenta su versión: Hasta aquí hemos llegado (Editorial Península), escrito junto a su mujer, Alicia González Vicente. Y no podíamos dejar pasar la ocasión de traerle a nuestro podcast económico.

La historia que cuentan González Vicente y Rato es la de una persecución política que deriva en cacería judicial. Un ataque iniciado por quienes fueron sus amigos y no porque creyesen en su culpabilidad o inocencia, sino simplemente por salvarse. Pero también es un relato de terror, sobre un Estado omnipotente en el que sus funcionarios (jueces, fiscales, inspectores, policías) sienten que pueden hacer lo que quieran o lo que les ordenan, incluso aunque sea ilegal, sin apenas temer por las consecuencias negativas que de ello pudieran derivarse. Ni Nuria Richart ni Domingo Soriano son muy amigos de este modelo intervencionista en el que vivimos, pero incluso así, puede que nunca hayan realizado un episodio tan anti-estatista y anti-político como este libro, que se lee como una novela y en la que el malo casi siempre es alguien que tiene poder y que abusa impunemente del mismo.

El caso Bankia

Por ejemplo, así explica Rato lo que ocurrió en la primavera de 2012 con Bankia: "Cae Grecia, cae Irlanda, cae Portugal; y el siguiente es España. Pero España era demasiado grande, era un rescate que los alemanes no estaban dispuestos a poner. Entonces surge una teoría, escrita por un economista francés, que dice ‘Hagamos un rescate bancario, con eso los mercados se tranquilizan y tutti contenti’. Pero para hacer un rescate bancario necesitas una entidad que entre en crisis. Y una entidad bancaria que está en plena digestión de una fusión, que tiene mucho que sanear aunque haya saneado muchísimo y en la que el Estado tiene la pistola de los préstamos públicos que puede ejecutar en cualquier momento... pues verde y con asas"

El problema, en su opinión, es que ese rescate destrozó la entidad y aumentó el coste de tapar el agujero en su balance: "Una vez que pierdes los buenos clientes, y esos se fueron cuando a mí me echan, por la forma de echarme, esos no vuelven. Bankia perdió sus mejores clientes cuando se produjo la nacionalización". Porque, además, pasaron cosas extrañas, como las reuniones en el Ministerio de Economía con los presidentes del resto de los grandes bancos españoles: "Mis competidores, si les llaman a un festín... pues vienen. Y esto [la nacionalización de Bankia] era una buena comida. Estas tres entidades [Caixabank, BBVA, Santander] dijeron ‘nos ha tocado la lotería"

Y todo ejecutado por los que consideraba sus amigos en el PP: "Cristóbal Montoro me dijo que era una víctima colateral. El propio Luis de Guindos contó unos años más tarde que entre enero y septiembre de 2012 salieron de España 250.000 euros. Eso era la muerte del país. En esas circunstancias, yo era una víctima colateral. Si nacionalizar Bankia era la solución... pues que iban a hacer, tiraron por la calle de en medio". Han pasado once años, pero el ex vicepresidente del Gobierno no tiene claro que este libro sea un punto y final: "Entré en una rueda de picar carne de la que no he salido todavía".

- Música: en esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es Duke Ellington.

