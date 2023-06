La Feria de San Isidro 2023 terminó hace una semana y ahora tocan las dos corridas extraordinarias: la In Memoriam de José Cubero Yiyo y la Beneficencia. La primera se celebró el pasado domingo y tuvo toros de Victoriano del Río para El Juli, Talavante y Roca Rey; la segunda se celebra el sábado 17 de junio y tendrá toros de Juan Pedro Domecq y Daniel Ruiz para Sebastián Castella, triunfador de San Isidro, Emilio de Justo y Fernando Adrián. En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado lo que sucedió en la corrida In Memoriam con un protagonista absoluto: Andrés Roca Rey.

Federico ha recordado a Amorós que dijo que el torero peruano tenía "que hacerse presente y dar un paso adelante porque sino sale muy mal de San Isidro para lo que quiere ser primer figura y efectivamente se ha esforzado" y fue el único que triunfó en esta corrida In Memoriam de otro gran torero, José Cubero Yiyo. El cronista ha recordado que este matador de toros madrileño fallecido en Colmenar Viejo el 30 de agosto de 1985 "iba a ser primera figura con una capacidad muy grande, con cabeza, inteligencia y elegancia natural".

"Hay una fortísima división con Roca Rey"

En la corrida que recordó a Yiyo se lidiaron toros de Victoriano del Río y de Cortés, pertenecientes al mismo ganadero. Amorós ha contado que "sacaron casta" y dieron "un juego desigual". "Al Juli le tocó en primer lugar un toro muy bravo y estuvo bien con él, pero la verdad que en Madrid no convence a los exigentes su estilo y, en cambio, el segundo suyo fue más complicado y ahí se cernía y la técnica de El Juli lució más al dominar ese toro más difícil, pero sigue matando mal", ha indicado el cronista que ha apuntado que "Talavante estuvo tirando líneas, sin compromiso alguno. En definitiva, nada y ya está".

Sobre Roca Rey Amorós ha dicho que "hay una fortísima división de opiniones con Roca Rey. Eso está bien con las primeras figuras". El cronista ha contado que con el toreo peruano "hay un dato previo que no todo el mundo tiene en cuenta: el jueves en Toledo sufrió dos fuertes volteretas". Unas volteretas "muy aparatosas", ha añadido Federico. Amorós ha apuntado que "el médico aconsejó que parara, pero él no quiso. Ha toreado en Granada, ha tenido éxito y cuando ha venido a Madrid yo no sé si está mermado de facultades o no. De hecho no se sí es por eso, porque ha evolucionado, no entra al quite como antes entraba".

"En el tercer toro empieza con espaldinas en el centro y empieza a dar naturales muy retorcido y surge una división tremenda, como pocas veces he visto en Madrid. Lo que hace es recurrir a efectismos: espaldinas, circulares invertidos, arrimón", ha contado Amorós. "Con lo cual hay una bronca en el 7 y a la vez un clamor enorme en el otro lado. Da una buena estocada y a pesar de dos avisos le dan una oreja", ha indicado.

Amorós ha dicho que en el sexto toro el torero de Lima "lleva ya una oreja" y "si le dan otra va a salir a hombros". Le tocó "un toro que repite, que se mueve mucho y él lo que hace es quedarse quieto y aguantar hasta que sufre una fuerte voltereta y hay otra vez la división. Él sin amilanarse se mete entre los pitones y se encara con los que le están gritando. Un poco en el estilo de Luis Miguel, que es su modelo. Mata mal, a la segunda, y creo que eso le sirve al presidente para no darle la oreja a pesar de que la petición era más mayoritaria que en el otro y, claro, hubiera sido la Puerta Grande y hubiera sido una división demasiado fuerte", ha explicado el cronista.

"Tradicionalmente la primera oreja la da el público y la segunda el presidente", ha recordado el director de Es la Mañana. Por su parte Amorós ha apuntado que los presidentes "no se atreven porque a lo mejor se ha pasado de generoso en el primero y entonces que van a decir en el segundo…". El cronista ha indicado que "al margen de los trofeos, a Roca Rey no le veo en su mejor momento por una razón muy sencilla: a una primera figura del toreo no le deben coger los toros con frecuencia".

"¿Qué tiene eso a favor?", se ha preguntado Amorós, que ha añadido: "su valor, sin duda ninguna. A favor también: la casta que saca. Tiene una casta tremenda, que eso le sobra y a otros les falta. En contra: desde mi punto de vista ha elegido un camino de un toreo efectista, tremendista, en vez del clasicismo. Con eso va a triunfar en muchas plazas, pero eso va a limitar su categoría. Él sabrá lo que elige yo si tuviera que decir algo creo que debería reflexionar sobre qué camino pretende seguir".

"A lo mejor parar, como le ha venido muy bien a Castella", ha apuntado Federico. "Evidentemente", ha añadido Amorós. El director de Es la Mañana ha recordado: "¡Si el ha toreado sin ese encimismo, sin ese tremendismo! ¡Si él sabe torear!". El cronista ha explicado que "lo que pasa es que ahora se ha metido por ese camino que a corto plazo que da muchos éxitos y que tiene mucho mérito. A largo plazo le quita categoría y yo conozco ya bastantes aficionados con experiencia que saben que dicen que su forma de torear no les interesa".

Esa forma de torear para Federico "no es en absoluto la de Madrid. Cuando ves a gente como Robleño, Frascuelo, etc. que triunfan en Madrid con motivo porque hacen un toreo que no se puede hacer por plazas de segunda, pero que es un toreo de verdad y una lidia de toros difíciles de verdad en Madrid se aprecia mucho". "Sin duda siempre ha sido así, pero, claro, elegir el otro camino, que tiene mucho mérito, el camino del éxito, pero no siempre el que torea más es el mejor torero", ha rematado Andrés Amorós.