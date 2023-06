A tres tardes de cerrar la Feria de San Isidro 2023 hay un nombre que estará en las quinielas de los más destacados de este ciclo: Daniel Luque. En la sección Al Alimón de Es La Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado lo sucedido en la corrida de Alcurrucén que tuvo en el cartel al diestro sevillano junto a Diego Urdiales y Alejandro Talavante y que estuvo muy condicionada por la lluvia y por el juego de los toros de los Lozano.

Amorós ha relatado que "bajo la lluvia fue una tarde memorable, una tarde completa de Daniel Luque, como esperábamos. No cortó ninguna oreja y, en cambio, habría merecido abrir la Puerta Grande". Ha añadido que "los toros de Alcurrucén tenían un fondo noble, pero no dieron mucho juego" y que "en Madrid había un cierto enfrentamiento entre una primera figura como es Talavante y Luque".

"A Talavante le tocó el mejor toro, el quinto, se puso de rodillas y le dio doce muletazos y la gente, rugiendo. Es un torero muy peculiar y personal que hace un toreo muy vertical, amanoletado, en el estilo de José Tomás. Deja caer los engaños y lleva la muleta muy lacia, muy caída. Da buenos naturales y ha perdido el sitio con la espada", ha explicado el cronista. Federico ha señalado: "A mí ese tipo de toreo me parece de titiritero. Yo no quiero que la gente esté de rodillas yo quiero que toree bien. Cuando estás de rodillas no te das cuenta si estás dando un buen pase". "Recursos de cara a la galería", ha apuntado Amorós a lo que el director de Es la Mañana ha rematado: "En una plaza de tercera. En Las Ventas debería ser más…".

La gran tarde de Daniel Luque

Andrés Amorós ha contado que "Luque en el tercero hizo una faena redonda, completa, con un mando absoluto, suave, ligado, verdaderamente magistral. Mató de una estocada corta y todo se quedó en petición porque bajo el diluvio a ver quien va a sacar el pañuelo. Era una faena de dos orejas en Madrid clarísimas. En el último toro que iba a su aire, desentendido, que nadie creía en nada, le fue dando la lidia adecuada, le sacó todo y luego logró la estocada de la Feria".

El cronista ha explicado que "antes, en su primera etapa, cuando era una figura reconocida Luque siempre mataba bastante mal. Ahora ha mejorado en la cabeza, en la actitud y es un estoqueador formidable. No le dieron ninguna oreja. ¿Qué se merecía? Probablemente tres, dos en el primero y una en el segundo". Sobre el presidente de la tarde ha censurado su actitud de "maricomplejines" y cree que estaba "acomplejado". "Si había algún aficionado madrileño de los que salen poco de Madrid que tenía alguna duda de cómo está ahora Luque ayer se le disiparon absolutamente todas", ha añadido.

Sobre la situación de Daniel Luque en el toreo y dónde habría que colocarle ha dicho que "Morante es un caso a parte" y "salvo Morante los dos toreros que mejor dominan a los toros y que mandan más son Luque y El Juli. Dentro de eso, El Juli en la etapa final de su carrera y Luque viene con ambición y mata mucho mejor. La conclusión es obvia: es perfectamente lógico que Roca Rey lo rehuya. ¿Qué pasaría si se enfrentaran esos dos toreros? En muchos sitios ganaría Roca Rey porque llega más al gran público, pero en Madrid, con toros encastados, ganaría Luque. En su terreno, el de mandar en los toros, ahora no tiene rival. Una consagración absoluta por si alguien lo dudaba".

Amorós ha asegurado que "hoy cualquier buen aficionado está diciendo que lo que hizo ayer Luque con orejas o sin orejas demostró que manda hoy en el toreo". "Un castizo diría que habría que habérselas cortado al presidente", ha apuntado Federico. El cronista ha indicado que "da igual lo de las orejas" porque "lo que queda es la sensación de mando, rotundidad, poder, de que puede con todo y el que está en ese momento manda en la Fiesta. Lo único que le falta a Luque es crónica rosa, glamour, que todavía no se ha enterado el gran público".

Vuelve Morante

Este último fin de semana de la Feria de San Isidro 2023 va a seguir pasado por agua. Hay dos corridas de toros y una de rejones. La de este viernes 2 de junio es una de El Torero para Uceda Leal, Morante de La Puebla y Sebastian Castella; el sábado 3 hay un festejo de toreo a caballo de Fermín Bohórquez para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza; el domingo se cierra el serial con un mano a mano entre Emilio de Justo y Paco Ureña con toros de Victorino Marín en la Corrida de La Prensa. A este festejo está previsto que acuda Felipe VI.

Andrés Amorós ha comentado la previa del festejo de este tarde en la que "seguimos con lluvia" en "otro gran cartel". Ha contado que los toros de El Torero son "de Salvador Domecq" y que "siempre es una incógnita" porque "a veces salen flojos y otras con algo de genio". Sobre los actuantes ha dicho que "Uceda Leal es un torero muy querido en Madrid, pero que ya está en la etapa final de su carrera" y también que "vuelve Castella que es uno de los grandes triunfadores". El cronista ha destacado que "todos esperamos a Morante".