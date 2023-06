Ha tenido que llegar casi el final de la Feria de San Isidro 2023 para que se lidie en Las Ventas la que, por ahora, ha sido la corrida de toros más completa. Los seis toros de Santiago Domecq embistieron, fueron aplaudidos en el arrastre y al 5º, de nombre Contento, se le dio la vuelta al ruedo. En la sección Al Alimón de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado lo que sucedió en este festejo. El director de Es la Mañana ha dicho que "están los toros tan despistados como la nación" y el cronista ha añadido que "eso ya lo dijo Ortega: el quiera saber cómo está España que vaya a una plaza de toros y verá".

Amorós ha contado que "los toros de Santiago Domecq son dentro del encaste Domecq, que es el predominante absolutamente, los que están saliendo mejores y más bravos en todas partes y tienen todos los premios. Las figuras no se apuntan precisamente porque son bravos. Se equivocan". "Tú quieres un buen torero con un buen toro", ha indicado Federico.

El cronista ha explicado que el encierro de Santiago Domecq fue "una corrida impresionante. Tenían fijeza, movilidad, bravura, nobleza, se crecían en banderillas, se resistían a morir y eran toros encastados. Lo que ha sido un toro bravo toda la vida. La gente estaba sorprendida". Por ese motivo ha comentado que "estos toreros no están acostumbrados a este tipo de toros". "Al mexicano Arturo Saldívar, le sale un torazo, un toro tremendo, se pone de espaldas para darle una especie de espaldina con el capote antes de dominarlo. No es que lo coja, es que lo arrolla como un tren y se lo lleva por delante. Ese mismo toro lo arrolló tres veces", ha añadido.

Amorós ha continuado su crónica contando que "el segundo torero era un madrileño, Fernando Adrián, que ha toreado poco y es un torero que está bien. Es de la Escuela de El Juli, ganó un concurso que hubo, cortó una oreja en cada toro y salió a hombros. Es valiente y a ratos buen toreo. Es evidente que le van a poner en la corrida de la Beneficencia". De los tres toreros de la tarde de ayer el cronista ha indicado que "el más puesto es Álvaro Lorenzo". "En el primero, que es muy frío y no emociona, y ya en el segundo le echó un poquito más y después de unos buenos naturales le cogió y le hirió y siguió toreando", ha indicado.

"Los tres hacen un esfuerzo grande y merecen un respeto porque enfrentarse a esos toros tiene bemoles. Lo que no se dan cuenta es que con esos toros hay que hacer toreo clásico de dominarlo antes de ponerse bonito. Hicieron tantas cosas inadecuadas… un toro de esos recibirlo haciendo la estatua, bajando la mano y los pies quietos se te lleva por delante. Hicieron toda clase de cosas: pases cambiados, manoletinas, de rodillas… todo lo que no se debe hacer", ha explicado.

El cronista ha contado también que "dieron la vuelta al ruedo al toro 5º, que no les gustaba, empiezan a protestar y el toro empieza a embestir y no para y todo el mundo loco. El toro pesaba 599 kilos y todos los que estaban diciendo: ¿Cómo puede embestir un toro tan grande? Embestía sin parar. Así se desmonta toda la teoría. Ese no fue el toro que me impresionó más, el primero era todavía mucho más encastado. Todavía no se habían enterado bien de la cosa", ha remarcado Amorós que ha dicho que "esta corrida, con todo el respeto, la mataron tres que no son figuras y en Sevilla pasó igual".

Vuelven las figuras

Andrés Amorós también ha hecho la previa de la corrida de este primer día de junio y ha dicho que "ahora entramos ya en la fase final de la Feria y ya hay carteles de aupa, de gran expectación". "Hoy vuelven las primeras figuras con toros de Alcurrucén, de encaste Núñez, que pueden masear al comienzo, pero suelen sacar casta después", ha explicado el cronista. Federico ha añadido que esos toros "van de menos a mas". En este festejo están anunciados "nada menos que Urdiales, que es un buen torero clásico. Talavante, que hace esas cosas raras y Daniel Luque que viene de armar un lío en Francia tremendo".

Sobre el polémico enfrentamiento entre Daniel Luque y Roca Rey que algunos medios han publicado asegurado que el matador de toros peruano dijo que el sevillano "es muy antipático, mal educado y desagradable y que no quiere torear con él". Amorós ha indicado que "a un torero yo no busco que sea la madre Teresa de Calcuta, ni que sea un prodigio de educación, quiero que sea un torero. ¿Qué tiene que hacer Roca Rey, una de las primerísimas figuras, si éste le molesta? Mano a mano en Madrid con toros de Santiago Domecq". El cronista cree que "en absoluto" eso va a ocurrir y ha dicho que "Daniel Luque, que tiene su genio, porque lo tiene y también carácter, vendrá diciendo: pues vas a ver. Espero que sea una tarde notable".