La Feria de San Isidro 2023 está dando sus últimos coletazos. Hasta el domingo quedan cuatro corridas de toros y una de rejones y el del pasado martes fue el primer festejo de esta última semana del serial, una novillada de Fuente Ymbro para Víctor Hernández, Álvaro Burdiel y Lalo de María, que se presentó en Madrid. En la sección Al Alimón de Es la Mañana de esRadio Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós lo han analizado.

El cronista ha contado que el festejo se dio "bajo la lluvia" y que los "novillos de Fuente Ymbro que el año pasado fueron los grandes triunfadores, pero esta vez no. Se movieron mucho, pero se acaban pronto y no tenían clase y ninguno de los tres novilleros triunfó rotundamente". Los actuantes son para Amorós "tres tipos de novilleros muy distintos". "El primero se llama Víctor Hernández, es de la Escuela de Guadalajara y uno de los que ha toreado más", ha explicado Amorós que ha contado que "está a punto de tomar la alternativa" y que "se le nota que tiene oficio, pero su estilo no dice mucho". Del segundo actuante, Álvaro Burdiel, ha dicho que "le apodera Ortega Cano", que "torea con estética y que "fue el que quedó mejor".

Sobre el tercer espada ha explicado que "se presentaba un francés, Lalo de María, hijo de María Sara" del que "llama la atención su aspecto porque es muy alto y muy rubio. Parece un baloncestista alemán o sueco". Al novillero galo "lo apodera José Antonio Campuzano" que "ha sido el apoderado y maestro de Sebastian Castella y Roca Rey". Amorós ha indicado que "este joven francés ha toreado poco, pero el domingo pasado abrió la Puerta Grande de Nimes. Para venir a Madrid se le nota que ha toreado poco. Antes los novilleros venían a Madrid cuando ya estaban muy rodados antes de tomar la alternativa, cuando ya estaban muy maduros. Ahora vienen al comienzo para darse a conocer y eso se nota. Pasó una cosa verdaderamente dramática: al entrar a matar al último recibió un pitonazo en la nariz como si fuera el puñetazo de un boxeador que lo tiró rodando. El chico sangrando un poco, casi nadie sabía lo que había pasado y él ni se miró y continuó. Tiene un carácter".

La bravura de los toros de Santiago Domecq

En el segundo festejo de la última semana de la Feria de San Isidro 2023 se lidian toros de la divisa de Santiago Domecq. Ha señalado Andrés Amorós que es "lo que más" le "llama la antención" de la corrida anunciada esta tarde. El cronista ha explicado que con esta ganadería pasa una cosa "absurda" del "mundo de los toros" que es que "últimamente de todo el encaste Domecq, que es le dominante, los de Santiago Domecq son los que están saliendo más bravos en general, consecuencia: las figuras no los quieren". "¿Qué te parece?", le ha preguntado Amorós a Federico. "Que no aprenden", ha dicho el director de Es la Mañana.

El cronista ha dicho que "el cartel de hoy es relativamente modesto" y que "viene un mexicano, Arturo Saldívar, que hace tiempo que no ha toreado aquí y para los mexicanos siempre es complicado el salto a Europa". También está anunciado "un madrileño, Fernando Adrián, que ganó la Copa Chenel y está bien, pero ha toreado poco". Amorós ha resaltado que también torea "el toledano Álvaro Lorenzo" que "es el más puesto de los tres". Ha recordado que "cortó un trofeo en Sevilla". "¿Por quién lógicamente hay que apostar esta tarde? Por los toros de Santiago Domecq y por Álvaro Lorenzo y luego saldrá otra cosa porque en los toros todo es inesperado", ha rematado Amorós que ha aprovechado los últimos minutos para mandar un saludo al maestro Victoriano Valencia por su 90 cumpleaños.