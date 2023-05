Hace unos años, la gestión pasiva superó una de esas fronteras psicológicas que tanto nos gustan a los medios de comunicación: en EEUU, ya hay más dinero invertido en este tipo de fondos que en los de gestión activa.

En España todavía estamos lejos de ese nivel, pero es evidente que la última década ha sido muy buena para estos productos. Los fondos índice, los ETF o los roboadvisor, muy poco conocidos antes de la crisis de 2007-08, ahora están en la conversación cotidiana. Por eso, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, nos visitan Giorgio Semenzato y Kevin Koh Maier, CEO y director de inversiones de Finizens, con el objetivo de responder a la pregunta del millón... ¿es éste un buen momento para la gestión pasiva?

Esta estrategia se enfrenta a grandes interrogantes: (1) ¿puede seguir creciendo el porcentaje del dinero invertido en fondos de gestión pasiva? ¿hasta qué nivel?; (2) cómo influirá en el mercado el peso tan importante que están adquiriendo estos inversores, podríamos decir que no militantes y sin interés directo en el proyecto empresarial de la compañía; (3) tras una década excepcional entre 2010 y 2020, ¿no sería normal que las aguas volvieran a su cauce en cuanto a las valoraciones medias de las grandes compañías?

"No todos los mercados estaban tan sobrevalorados como EEUU. Aunque sí creo que la política monetaria va a cambiar las reglas del juego. En este contexto, hay que mantener una cartera equilibrada. Nosotros nos exponemos al mundo en toda clase de activos y somos capaces de batir a la mayoría de los gestores", asegura Koh Maier.

Semenzato, en la misma línea, analiza de esta manera los últimos meses: "Hemos tenido un año muy difícil. Un cambio estructural, de paradigma. Sin embargo, la gestión pasiva ha ganado 50.000 millones de activos bajo gestión, mientras la activa ha perdido algo más de 1.000 millones. Momentos como éste, de transición, te obligan a reflexionar, en parte debido a una característica del ser humano: la aversión al riesgo. Y el resultado agregado de esa reflexión ha sido que muchos inversores han pensado que quizás no les merece la pena una estrategia que nunca han entendido del todo [la gestión activa]. La inversión indexada es fácil de entender y, además, no necesitas replantearte la estrategia cada mes".

¿Cuáles son los datos? "Según nuestro estudio, y es complicado encontrar buenas cifras, en España la gestión pasiva está en el 2-3%", nos explica Semenzato. Por qué tan poco: "Si hay un producto que el banco no te puede vender es la inversión indexada. Porque va a ganar menos, ya que las comisiones son menores; y porque sería admitir que lo que te han estado vendiendo hasta ese momento ha sido un engaño. Si juntas estos dos factores, te explicas que en EEUU el peso de la gestión pasiva sea 25 veces mayor que en España y en Europa sea 10 veces mayor".

Para el futuro, Semenzato cree que "la curva sigue subiendo: no sé si en Europa llegaremos al nivel de EEUU y cuándo, pero se puede llegar". Desde España, ni siquiera tenemos que irnos a EEUU, sólo mirando a Europa podemos ver que hay margen para que la gestión pasiva crezca: "Todo el mundo, ya sea español o alemán, quiere mejor rentabilidad, más tranquilidad, menos comisiones... No hay ninguna razón para que ese fenómeno [el crecimiento de la gestión pasiva] no se produzca también aquí, en España".