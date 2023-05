Las claves de la prosperidad: cómo llegar a los 65 años con un patrimonio superior al millón de euros

Este fin de semana volveremos a ver una de las transformaciones más sorprendentes de nuestra era. En apenas 48 horas, las que van del sábado -jornada de reflexión- al lunes postelectoral, podremos comprobar como cada uno de nosotros pasa de ser un votante todopoderoso, que tiene el control de su destino en sus manos, que es sabio y sensato, con conocimientos de economía, derecho penal, organización de servicios públicos... decimos que pasará de ese estado de máxima sabiduría a la minoría de edad intelectual y la dependencia absoluta. Sí, al menos en el discurso de nuestros políticos, ese votante se vuelve, de repente y tras la cita con las urnas, en un ciudadano inerme, poco inteligente e insensato, que necesita de su cuidado y atención para sostenerse. Y durante los próximos cuatro años nos vigilarán como si les necesitásemos para casi todo (cada vez, más aspectos de nuestra vida caen bajo su mirada vigilante).

Nosotros no lo creemos. De hecho, pensamos que ésta es una de las manifestaciones más peligrosas de la política moderna. No compartimos esa idea de que necesitemos la vigilancia y ayuda de Papá-Estado para prosperar o no hacernos daño. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues dentro de nuestro ámbito, independizarnos lo máximo posible de ese poder político cada vez más intrusivo.

Por eso, en este nuevo episodio de Economía Para Quedarte Sin Amigos, Domingo Soriano nos trae el informe "Hacia una sociedad de propietarios: una transición urgente e ineludible", escrito por él mismo y publicado con la colaboración del Instituto Juan de Mariana y Value School [Habrá algún oyente al que le suene el nombre de este documento. La razón es sencilla de explicar. Estamos ante una actualización y puesta al día de otro estudio, "Una sociedad de propietarios", que el Instituto Juan de Mariana publicó en 2006].

En esta segunda parte, presentada hace unos días, se analiza la importancia de la propiedad como freno del poder y base de nuestra libertad e independencia. Porque sí, no sólo no nos convence esa idea de "no tendrás nada y serás feliz", sino que pensamos lo contrario: que sólo teniendo un patrimonio propio seremos realmente libres frente a las imposiciones del poder.

Como explica el informe, "el objetivo final del ahorro y la inversión no es otro que la independencia financiera. O dicho de otra manera: no queremos ser millonarios, sino independientes. ¿A qué nos referimos con este término? A poder tomar decisiones con más libertad". Y no sólo pensamos en libertad frente a la política, que también, sino en libertad para organizar nuestra vida: un patrimonio sólido es una garantía frente a un jefe antipático o un imprevisto; garantía para ayudar a nuestros hijos o lanzarnos a una aventura empresarial. No podemos asegurar que todo nos saldrá bien. Hay personas y familias ricas que también son muy desgraciadas. Desde luego, el patrimonio no evitará nuestras malas decisiones. Pero sí nos protege y nos ofrece una red de seguridad, para afrontar lo malo y aprovechar más lo bueno.

En este sentido, en el episodio de esta semana, Nuria Richart y Domingo Soriano explicarán las diferencias y la distancia que existe del subsidio al patrimonio. Y nos ofrecerán pistas para ahorrar e invertir, con el objetivo de que empecemos cuanto antes. Porque, además, no es necesario ser millonario para ser más libre. Desde el minuto uno, desde el primer euro de ahorro, somos más capaces de decidir por nuestra cuenta que antes.

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo Village People. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"YMCA"

"In the navy"

"Go west"

"Macho man"