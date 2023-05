Uno de los carteles de la Feria de San Isidro de 2023 fue el del pasado jueves que anunciaba toros de El Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para José María Manzanares, Emilio de Justo y Roca Rey. En su sección Al Alimón en Es la Mañana de esRadio Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado lo que sucedió y las polémicas que hubo.

"Se preveía, y era lógico, que hubiese división de opiniones y polémicas", ha contado Amorós porque hubo "primeras figuras, tres ganaderías distintas y toros de presencia muy discutible que resultan flojos: es un coctel explosivo". Hubo "división de opiniones, polémica continua y gritos" ha indicado Amorós que ha añadido que "el comienzo fue desastroso, pero si toda la corrida hubiera sido así, toros que se caen, que no sirven para nada…". "Lo peor es que luego salieron tres toros que por lo menos sí embistieron, con lo que no vale la excusa de que los toros impidieron el lucimiento y no se cortó ningún trofeo", ha explicado.

Sobre los toreos ha dicho que Manzanares tuvo "un lote corto y flojo" y que "es un gran torero" pero "no está bien y ha perdido el sitio hasta con la espada. Entra a matar desde lejísimos". "Pronto entrará a matar desde Vistalegre. Es una cosa absurda porque es imposible matar bien desde tan lejos", ha añadido Federico.

Andrés Amorós ha continuado con Emilio de Justo que "fue el mejor tratado por la afición, no del todo, pero bastante bien". "En el toro quinto, que fue muy noble, empezó por bajo de una manera muy brillante y eso gusta mucho en Madrid. Le pasó que el toro iba peor por la izquierda y él se empeñó en torearlo por la izquierda. Tardó en verlo y eso es un error. Si no hubiera sido por eso yo creo que hubiera cortado la oreja. A pesar de eso podría haberla cortado si no pincha", ha explicado.

¿Qué pasó con Roca Rey?

El cronista ha contado cómo se centró la polémica en el torero peruano. Ha dicho que "a Roca Rey en este momento en Madrid le miden como máxima figura. Es el rey de la taquilla, el que lleva a más gente a la plaza. Lo cual no quiere decir que sea el mejor torero, ni que sea el peor". Ha explicado que "al número uno del escalafón siempre le miden en Las Ventas con mucha dureza y eso ha pasado siempre: con Luis Miguel, con Palomo Linares, Manzanares, Ojeda, Jesulín, con El Juli…".

"¿En qué se nota el ser primera figura? En la capacidad para superar esa exigencia y ayer con dos toros nobles no fue capaz de superarlo Roca Rey. Es difícil torear con esa cantidad de gritos y ese jaleo, pero ahí se ve el carácter del torero. ¿Qué paso? Que hubo desarmes, enganchones, momentos de valor y recurrir a lo que me parece más barato: muletazos invertidos, bernardinas, matar mal. ¿Fracasa? No. ¿Triunfa? Tampoco. Ya no está arrollando en las plazas exigentes. Le ha pasado en Sevilla y lleva dos tardes en Madrid en las que sale ni bien ni mal", ha explicado Andrés Amorós.

El cronista se ha preguntado: "¿Qué le está pasando?". Según Amorós "ahora en las plazas exigentes Roca Rey no está arrollando como antes. Quizá le influye el éxito de Morante; no hace quites en sus toros; no sabe bien si elegir el camino clásico o el tremendista". "A Roca Rey no le falta valor, técnica ni ambición. Lo que le pasa es que no lo ve claro y si no lo ve claro resaltan más sus limitaciones. Lo que tiene que hacer es pararse a pensar y elegir cual es el camino que quiere seguir como torero y según el que elija en algunos sitios tendrá más éxito y en otros menos", ha indicado.

Un cartel influido por la lluvia

El tercer fin de semana de la Feria de San Isidro de 2023 va a estar supeditado a las lluvias previstas en Madrid durante los próximos días. Este viernes Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Ginés Marín lidiarán un encierro con tres toros de Victoriano del Río y tres toros de Núñez del Cuvillo. El sábado hay anunciada una corrida de El Pilar con Diego Urdiales, Pablo Aguado y Francisco de Manuel y el domingo electoral la de Adolfo Marín con Fernando Robleño, Román y José Garrido.

Amorós ha dicho que "hoy otro cartel tremendo" con "toros de dos ganaderías: Cortés y Cuvillo. En Madrid eso no me gusta, queda feo y en la primera plaza del mundo eso no debe pasar". "La atención mayor es la vuelta de Talavante y evidentemente está metido, como Roca Rey en polémicas absolutas. El año pasado que volvió no triunfó de ningún modo. Ahora quería reivindicarse. Dios sabe", ha apuntado. "También torea Perera que hizo una gran faena y Ginés Marín que triunfó en Sevilla y que modestamente es mi apuesta personal. El problema es que anuncian lluvia. Vamos a ver si nos mojamos", ha indicado el cronista.