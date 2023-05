La tercera semana de San Isidro 2023 va a estar pasada por agua y un reflejo de ese cambio en la meteorología se vivió en la novillada de Montealto que lidiaron Jorge Martínez, Jorge Molina y Sergio Rodríguez. Estos dos últimos novilleros se presentaban en Las Ventas. En la sección Al Alimón de Es la Mañana Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado la tarde de la duodécima de Feria.

Amorós ha dicho que fue una "tarde de perros, con frío y lluvia" y ha destacado que pese a eso "aguantaron 18.000 personas". "El mérito que tiene y la afición que es eso", ha añadido. El cronista ha indicado que los novillos de Montealto fueron "complicaditos" y de los actuantes el que más le gustó "fue el toledano Jorge Molina que se presentaba". Ha explicado que "hizo lo que en Madrid gusta mucho: un novillo muy manso, muy complicado, se metió con él muy firme y acabó en chiqueros pudiéndolo". "Un novillero tiene mucho más mérito cuando en lugar de torear para el público ir a por el toro", ha apuntado Federico.

"Este miércoles hay una corrida de toros en la que vuelve el mexicano El Payo, que la última vez que tuvo aquí tuvo problemas; con Espada y por el que hay que apostar más es por Román, que es un chico valenciano muy valiente que le tiene más cogido el pulso a la plaza de Madrid", ha señalado Amorós sobre la corrida de toros de Luis Algarra.

¿Vuelve Ponce?

Andrés Amorós ha comentado también la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria en el programa de televisión El Hormiguero. Cree que el torero ha ido por "el deseo de lavar su imagen". Sin embargo, ha apuntado otra posibilidad: "estamos en San Isidro, están pasando muchas cosas y nadie, lo lamento, echa de menos a Ponce. Entonces, la necesidad de que no se olviden de él".

El cronista ha comentado que el torero "dejó abierta la posibilidad de volver" porque "dijo que no volvería una temporada completa de 50 corridas sino de 10. Mi opinión es que no serán 10 sino 20 y no será lo habitual de ganarse corrida a corrida sino un contrato cerrado desde el comienzo si consigue que le ofrezca una exclusiva bien pagada. Lo lógico es empezar en México, donde hay menos exigencia, y luego venir a Madrid, Valencia y las plazas principales. Eso podemos verlo si se lo ofrecen dentro de un año".