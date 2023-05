Estrenos en cines

Fast and Furious X

Décima y última entrega de la saga Fast & furious. Para su desenlace, Dom Toretto (Vin Diesel) vuelve a la carga con más carreras, velocidad y acción desenfrenada. Esta vez, él y su familia son el objetivo de Dante (Jason Momoa), que ha jurado vengarse y destruir a Toretto y a los suyos. Pero, para este final del camino, llegará la caballería, además de armas, coches, coches con cañones, y muchas sorpresas, Dom contará con los fieles Letty Ortiz (Michelle Rodriguez), Tej (Ludacris), Ramsey (Nathalie Emmanuel), Jakob (John Cena), además de Deckard Shaw (Jason Statham).

Alice, cariño

La vida de Alice (Anna Kendrick) no es sencilla desde que comenzó a salir con Simon (Charlie Carrick), ya que su relación con él es una abusiva y controladora. Cuando se va de vacaciones con sus dos mejores amigas, Alice recuerda quien era antes de estar con él y comienza a ver que no está nada contenta ni feliz con su pareja. Poco a poco, desde la distancia, irá cortando los hilos que le unen a Simon para volver a tener una vida tranquila. Sin embargo, Simon no quiere dejarla escapar y comienza a plantear su venganza.

Una buena persona

Película que narra la historia de Allison (Florence Pugh): una joven con un futuro brillante, un novio maravilloso, una prometedora carrera y una familia y unos amigos que la apoyan. Pero su mundo se desmorona en un abrir y cerrar de ojos cuando sobrevive a un terrible accidente de tráfico y sale del hospital -tras mucho tiempo de recuperación- con una adicción a los opiáceos y un dolor que no la abandona. Con el paso del tiempo, entabla una entrañable amistad con el que iba a ser su futuro suegro (Morgan Freeman), la que le da la oportunidad de recomponerse y seguir adelante con su vida.

Las ocho montañas

Película dramática basada en la novela Le otto montagne del italiano Paolo Cognetti. Pietro (Luca Marinelli) es un chico de ciudad, mientras que Bruno (Alessandro Borghi) es el último niño que vive en un pueblo olvidado del Valle de Aosta. Ambos se hacen amigos en este rincón escondido de los Alpes que es como su pequeño reino. La vida los separa: mientras Bruno permanece fiel a su montaña, Pietro viaja por el mundo. En este viaje, experimentan el amor y la pérdida, sus orígenes y sus destinos, pero sobre todo, el hecho de mantener una amistad a vida o muerte.

Love life

Taeko es feliz en su matrimonio con Jiro y con el hijo que ella tuvo con otra pareja: Keita. Sin embargo, todo cambia de manera inesperada cuando el pequeño sufre un accidente que hará que su idílico mundo se venga abajo. Tras el repentino regreso de Park, el padre biológico de Keita, Taeko empezará a plantearse una nueva meta en la vida: aunque para ello deba romper con todo lo que había conseguido hasta entonces.

¡Tiburón a la vista!

Película francesa a la vista. Maja, gendarme marítimo una zona costera de Francia, ve cómo se hace realidad su peor pesadilla: jubilarse anticipadamente. Thierry, su marido, ya ha planificado el camping y la casa móvil a la que irse a vivir una nueva vida. Pero la desaparición de un veraneante pone en alerta a toda la costa: un tiburón merodea por la bahía. Con la ayuda de sus jóvenes colegas Eugénie y Blaise, aprovecha la oportunidad de emprender una última misión.

Sica

Sica tiene tan solo catorce años pero su vida se ha marcado por la tragedia, ya que acaba de fallecer su padre en una terrible tormenta, ella recorre la Costa da Morte (Galicia), esperando que el mar le devuelva el cuerpo de su padre. Allí conoce a un chico de quince años llamado Suso que es conocido por el nombre del Cazatormentas. Este joven extraño espera la llagada de la tormenta Ofelia. Mientras Sica va conocido a Suso va descubriendo los secretos más oscuros del viaje de su padre y del pueblo costero que la ha visto crecer.

Increíble pero cierto

Alain y Marie es un matrimonio que se ha mudado a la casa suburbana de sus sueños. Pero su nuevo hogar tiene un inconveniente. El agente inmobiliario ya les advirtió de aquello que se encontraba en el sótano podría cambiarles la vida.

En busca del mapa perdido

El día en que cumple 18 años, el joven Benjamin Kurrel hereda los bienes de su desaparecido padre Ben Kurrel: una caja de objetos muy antiguos, entre ellos un libro antiguo muy raro. Cuando regala el libro antiguo a Slien, la chica de la que está enamorado, desencadena sin querer una reacción en cadena. Un anciano que se presenta como Zeppos se interesa por el libro, que perteneció al cartógrafo Mercator.

Utilizando los mensajes secretos del libro de Mercator, el trío va desvelando cada vez más detalles del misterio, pero un despiadado adversario intenta detenerlos. Su peligrosa búsqueda no sólo les acerca al secreto de Mercator, sino que también enfrenta a Benjamin con sus orígenes.