Después de la jornada de descanso que cayó el día del aniversario de la muerte de Joselito el Gallo en Talavera de la Reina para el disgusto de los aficionados volvieron los festejos taurinos a Las Ventas. Se celebró una novillada de la divisa aragonesa de Los Maños para Diego Garcia, Mario Navas, que sustituyó al lesionado Marcos Linares, y Christian Parejo. En su sección Al Alimón en Es la Mañana Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós la han analizado y comentado la previa de la corrida del jueves 18.

"Déjame que te gaste una broma", le ha dicho Amorós a Federico. "Tú sabes que cuando los maños salen duros y no sacan nobleza baturra son de cuidado". "Son insoportables", ha apuntado el director de Es La Mañana. En este sentido, el crítico ha comentado que "hay una ganadería que un señor de Zaragoza se empeñó en crear hace unos años del encaste Santa Coloma. La mayoría de los encastes ahora vienen de Domecq, pero Santa Coloma nos gusta mucho a los aficionados, es un encaste tradicional. Son unos toros de pelaje blanco y negro, grisecito, que tienen mucha casta y que a veces salen muy nobles y muy buenos. Ahora, cuando un Santa Coloma salga malo…".

Amorós ha continuado señalando que "ayer salieron unos Santa Coloma duros, fuertes, tremendos para unos chicos novilleros que han toreado poco" y ha explicado: "esta ganadería ha dado muy buen resultado en Madrid donde he visto novilladas estupendas. Los aficionados lo queremos y sino me equivoco en Zaragoza es el único que ha indultado un novillo. Ayer salió complicada. Además comenta la dificultad con el viento, que hoy también sigue tremendo, por tres novilleros con poca experiencia. Consecuencia: faenas largas, matan mal, muchos avisos. En este caso es muy importante la labor de los banderilleros. Ayer estuvo de maravilla un gran banderillero, Curro Javier. Aplaudimos cuando ponen banderillas, pero lo importante y lo difícil es lidiar a un toro".

Sobre los actuantes el cronista ha indicado que "eran tres novilleros jovencitos, que tuvieron problemas. El único que salió indemne fue Diego Garcia de San Sebastián de los Reyes. El año pasado fue el que toreó más. Pero había dos muy jóvenes que sufrieron golpes muy fuertes. Uno de ellos el vallisoletano Mario Navas que sustituía a un herido grave en Sevilla al pobre le dio un trompazo y tiene fractura de clavícula".

El otro novillero muy joven era uno que "se presentaba" en Madrid. Es "un chico que se llama Christian Parejo que es nacido en Chiclana y se ha formado en Beziérs, Francia, y torea con mucho gusto. No es suficiente para enfrentarse a un Santa Coloma. Sale su primer novillo que está muy incierto y muy complicado y para comenzar hace estatuarios y a la segunda se lo llevó por delante y casi lo mata. Es el estilo de Manolete, José Tomás y así no mandas". "Eso no es torear, lo dijo aquí Morante y en lo fundamental tenía razón", ha añadido Federico a lo que ha respondido Amorós que "para torear primero hay que mandar antes de ponerse bonito".

La segunda de Morante, El Juli y Rufo

Sobre el festejo del jueves 18 ha dicho Amorós que es "de los mejores carteles" de la Feria de San Isidro 2023 con "toros de Alcurrucén, que a veces son complicaditos, pero son encastados y tienen emoción" para Morante de La Puebla, El Juli y Tomás Rufo. Para los tres es la segunda tarde de la Feria. Al cigarrero le queda otra más la semana que viene y al madrileño una última cuando acabe el abono continuado. Es la última del toledano.

Federico ha dicho que "casi no se puede pedir más" para un cartel de toros. Amorós ha dicho que es "casi inmejorable". El director de Es La Mañana ha añadido que "lo malo, el viento" que azota Madrid desde hace unos días. El cronista ha apuntado que "lo que pasa es que es distinto" que en la novillada de Los Maños donde torearon "unos jovencitos que están empezando". En la corrida de Acurrucén están "estos que tienen experiencia".