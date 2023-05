Los Toros: Federico y Amorós, al alimón. "Un gran toro de El Parralejo", lo mejor de la tarde

El día de San Isidro se celebró en la plaza de toros de Las Ventas con dos eventos. Por la mañana el niño torero Marco Pérez se presentó en Madrid con una clase práctica en la que lidió tres erales de Jandilla y cortó cuatro orejas; por la tarde la corrida de toros de El Parralejo, que fue remendada con dos toros de José Vázquez, fue lidiada por Miguel Ángel Perera, Ángel Téllez y el mexicano Isaac Fonseca, que confirmó su alternativa.

En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana que hacen Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, ambos han analizado todo lo que sucedió en la Monumental de Las Ventas. Amorós ha indicado que "lo mejor de ayer: un gran toro de El Parralejo". El crítico dijo que "es una muy buena ganadería" y que de los toros "el 4º fue realmente magnífico". También añadió que hubo "una faena muy buena de Miguel Ángel Perera" que "es muy buen torero, pero no es un artista exquisito" sino "un torero poderoso y fuerte" al que "le hace falta un toro". "Luego lo estropeó con la espada", ha añadido.

Para el cronista "lo peor" de la tarde fue que la corrida fue "larguísima". "Una corrida tiene que durar una hora y media máximo", ha apuntado Federico. En este sentido, Amorós ha dicho que en "cualquier espectáculo en directo la duración es fundamental. Así la gente se aburre. Son muy pesados y luego matan mal. Ayer hubo siete avisos". También ha indicado como algo negativo de la tarde "el viento" que "es un peligro evidente para el torero, pero también para el espectáculo". Ha recordado que en Las Ventas "no hay solución" porque "cuando se intentó cubrir la plaza hubo aquella chapuza terrible que se cayó, con lo que nunca se hará nada en Madrid".

Fonseca fue a torear en autobús de la EMT

"Lo más anecdótico" de la tarde fue que "Isaac Fonseca, este mexicano, fue a la plaza en autobús de la EMT. Como Morante va en calesa él fue en autobús. Es una especie de homenaje que se le rinde a la EMT de Madrid". Sobre el torero novohispano que confirmaba alternativa en Las Ventas ha dicho que "es un chico de origen humilde y que se mata" y que se merece "un respeto".

Federico ha apuntado que "todavía no está hecho" y como cualidad que "no le perdió la cara en ningún momento a los toros". Amorós ha señalado que "tiene una ventaja. La mayoría de los mexicanos toreros que vienen a España se han formado en México con el toro mexicano y cuando vienen aquí notan mucho la diferencia. Éste se ha formado en Colmenar. No es un artista, ahora, se mata el chico". El cronista ha añadido un apunte sobre el festejo de la mañana. Ha dicho que "la gente está enloquecida con esta historia de Marco Pérez. Tiene más emoción la cosa porque es muy bajito. Estos niños prodigios, unos salen y otros no salen". También ha indicado que "hoy martes no hay corrida, hay día de descanso. Creo que las familias lo agradecen. Es un acierto de la empresa".

Sobre los próximos festejos Andrés Amorós ha señalado que "el miércoles hay una novillada. Se iba a presentar Marcos Linares y ha sido herido grave en Sevilla y habrá que sustituirlo" y que "el jueves vuelve Morante con El Juli y con Rufo".