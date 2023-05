Los Toros: Federico y Amorós, al alimón. Una buena tarde de toros de José Escolar

La Feria de San Isidro de 2023 ha superado su primera semana en la que ha habido ya dos días de No Hay Billetes y tres días de lleno en los tendidos. En la sección Al Alimón en Es la Mañana Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado lo sucedido durante el primer fin de semana del ciclo taurino de Madrid y la previa de los festejos del día de San Isidro.

Andrés Amorós sobre la corrida de Juan Pedro Domecq del viernes que torearon Daniel Luque, Ángel Téllez y Francisco de Manuel ha comentado que "no nos equivocamos cuando dijimos que Daniel Luque, torero poderoso, necesita toros fuertes. Entonces, se equivocaba lidiando toros de Juan Pedro". "Le salió un toro muy bondadoso, muy noble y él estuvo muy bien, conuna buena faena, una buena estocada y casi ni le pidieron la oreja" porque "faltaba emoción", ha añadido. Federico ha dicho que "un torero lidiador necesita algo que lidiar".

La del sábado fue una corrida mixta con dos toros de Guiomar Cortés de Moura para el rejoneador Diego Ventura y cuatro de Montalvo para Paco Ureña y Ginés Marín. El cronista ha dicho que es "un cartel extraño eso de un rejoneador con dos toros igual que los toreros". También ha apuntado que "está clarísimo que Diego Ventura es ahora mismo el número uno del rejoneo". Amorós ha afirmado que "el que quedó muy bien es Ginés Marín. Le vi debutar en Olivenza y desde entonces torea con una facilidad extraordinaria y, además, con estética natural. Lo tiene todo para ser primera figura y… ¿Qué le falta? Querer serlo. Tiene que empeñarse de verdad, tiene condiciones para eso".

El festejo del domingo fue un encierro de José Escolar para Domingo López-Chaves, Fernando Robleño y Gómez del Pilar. Andrés Amorós ha indicado que fue la "primera corrida torista" y que fue "una corrida de cuidado, seria, dura que impresionaba y, felizmente, la torearon tres toreros que no son las figuras más famosas, pero que son tres toreros veteranos". Son "tres profesionales que saben muy bien de qué va la cosa". El cronista ha remarcado que "estuvo muy bien López-Chaves que es un salmantino que está despidiéndose del torero, lleva 25 años, y lo hizo con mucha dignidad" y también que "estuvo muy bien Fernando Robleño. Lo que le pasa es que después de una gran faena, de hacer el esfuerzo y jugársela, pincha y entonces no corta trofeos. Los buenos aficionados lo recuerdan, pero sin matar no redondea el triunfo". Federico ha añadido que le "encantó".

Sobre el mismo festejo Amorós ha contado que "Gómez del Pilar tuvo la suerte de que le tocó un gran toro que hacía el avión. Una maravilla de toro. Estuvo bien el chico, le dieron una oreja y la vuelta al ruedo al toro, esta vez no protestada porque de verdad se lo merecía. Un éxito grande. Es el primer toro de Escolar después de muchos años que le dan la vuelta al ruedo en Madrid".

Fonseca y Marco Pérez, protagonistas en San Isidro

El crítico ha comentado también la previa de los dos festejos que hay en el día de San Isidro en Las Ventas: una clase práctica con el niño torero Marco Pérez a las 12:30 de acceso gratuito en la que lidiará tres erales de Jandilla y la corrida de El Parralejo para Miguel Ángel Perera, Ángel Téllez y el mexicano Isaac Fonseca, que confirma alternativa.

Amorós ha contado que "ha surgido un nuevo niño prodigio del toreo que se llama Marco Pérez y que es de Salamanca. En un festival en Sevilla cortó un rabo. Es un prodigio. Un niño que con 15 años y es bajito le hace a los toros de todo". "Como todavía no puede torear novilladas de acuerdo con la norma española le han montado esta mañana en San Isidro una cosa que no sé lo que es. Es una clase práctica en la que entra la gente sin pagar. Yo me reservo mi opinión hasta cuando toree de verdad en una novillada normal con gente pagando. Que la gente lo guarde en su cabeza porque es como El Juli o Ponce cuando empezaban, un niño prodigio. Hay dos clases: unos se quedan en eso y otros llegan a grandes figuras. Veremos a Marco Pérez que está fascinando a todo el mundo", ha explicado.

"Por la tarde hay una corrida de El Parralejo, con la duda de Ángel Téllez que el otro día un toro le dio una voltereta fuerte y ayer en otra corrida se llevó otro". Sin embargo, el cronista taurino llama la "atención" por uno de los protagonistas del día "el mexicano Isaac Fonseca", que confirma su alternativa en Las Ventas. "Apuesto absolutamente" por Fonseca, ha dicho Amorós que ha añadido: "No digo que me guste su forma de torear, pero se merece entrar en los carteles".

Sobre el mexicano ha explicado que "es como un novillero a la antigua usanza que se entrega absolutamente. Hace todo: se mata, se la juega de verdad y eso merece un respeto. Además tiene mucho oficio y creo que puede poner la plaza en pie porque el valor auténtico ha sido siempre algo fundamental en el toreo y este mexicano lo tiene". "Hay muchos mexicanos que vienen aquí y acusan el paso del toro mexicano al español. Fonseca se la juega el tío de verdad, de verdad, de verdad", ha señalado.

Andrés Amorós y Federico han comentado también que el otro día "se presentó un libro que está muy bien de Salvador Balil, Belmonte y Antoñete". Sobre estos dos grandes maestros de la tauromaquia ha añadido que "no es que fueran revolucionarios, eran restauradores de las normas clásicas del toreo. El clasicismo no pasa de moda".