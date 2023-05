La economía del toro: las cifras que siempre quisiste conocer de un sector lleno de secretos

¿Cuánto dinero gana un futbolista de primer nivel? Fácil. Lo dice la portada del Marca o el As el día de su fichaje. No sólo eso: hay incluso webs tipo Transfermarkt que se vanaglorian de tener todos los datos sobre el dinero que se mueve en el deporte rey. También hay listas con los deportistas que más cobren. Y sí, puede que alguna cifra se escape o algún contrato publicitario del que no se hacen públicos todos los detalles, pero en general todos damos por hecho que son relativamente fiables. Conocer los sueldos de las grandes estrellas del fútbol europeo no está muy lejos de nuestro alcance.

¿Y un torero? Incluso el aficionado más interesado en la materia arqueará una ceja y comenzará a hacer cuentas. Si pensamos en una primera figura y partimos de una remuneración de 200.000 – 250.000 euros por corrida (que no está tan lejos de la realidad), por 50 corridas al año estaríamos hablando de 10-12 millones de euros al año. ¿Menos que Benzema, Lewandowski o Messi? Seguro. Pero en el top de los espectáculos públicos. Pocos deportistas se acercan a esas cifras.

¿Y una ganadería? ¿Y el empresario? ¿Es muy caro o muy barato ir a los toros? ¿Hay mucha diferencia entre lo que cobra una figura y un torero menor? ¿Es rentable montar un espectáculo taurino? Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, el mundo del toro. Nuestros compañeros Diego Sánchez de la Cruz y Javier Romero visitan a Nuria Richart y Domingo Soriano para hablar sobre los dineros en la Fiesta. Un tema que siempre pone nerviosos a toreros, ganaderos o empresarios, pero que genera auténtica curiosidad entre los aficionados.

Después de una Feria de Sevilla que ha sido histórica y de un San Isidro que tiene pinta de que batirá récords de recaudación (tras la liberalización del precio de las entradas), nos preguntamos si estamos ante una edad de oro del sector. ¿Vuelve a estar de moda la tauromaquia? Porque las plazas están llenas de gente joven, mucho más ahora que hace 15 o 20 años. ¿Se puede sostener el espectáculo con los actuales precios? ¿Hay alguien que se esté llevando demasiada porción del pastel? Como vemos, muchas y muy interesantes preguntas. Y temas para el debate que pueden llamar la atención de los aficionados y de los que no lo son tanto. El toro y el dinero: un secreto... que cada vez lo es menos.

