Estrenos en cines

Marlowe

Los malos negocios y la soledad hacen mella en la vida del detective privado Philip Marlowe (Liam Neeson). Cuando una hermosa rubia le pide que encuentre a su antiguo amante, se desata entre ellos una misteriosa química inusual.

El cazador de recompensas

Texas, 1892. El soldado desertor Elijah Jones parece haber secuestrado y retenido en México a Rachel Price, una elegante mujer de buena familia. Su esposo contrata al legendario cazarrecompensas Max Borland para traerla de regreso a Texas. Al mismo tiempo, el peligroso pistolero Joe Cribbens sale de prisión buscando venganza contra quienes lo enviaron entre rejas, uno de los cuales fue Max.

Book club: Ahora Italia

Regresan las cuatro mejores amigas que viven por y para su club de lectura. Vivian (Jane Fonda), Diane (Diane Keaton), Carol (Mary Steenburgen) y Sharon (Candice Bergen) deciden vivir una nueva aventura con su club de lectura en Italia, en el viaje de chicas más divertido que jamás hayan vivido.

Dialogando con la vida

Lucas tiene 17 años cuando su amor adolescente se rompe de repente. Con la ayuda de su hermano, que se ha marchado a París, y de su madre, con la que ahora vive solo, debe luchar para aprender a esperar y amar de nuevo mientras vive el duelo por la pérdida de su padre.

El partido del siglo

Noviembre de 1945. Mientras los acontecimientos políticos apuntan a un nuevo conflicto entre los antiguos aliados, el Dinamo de Moscú, que acaba fichar a la estrella del Dinamo de Kiev, acepta un insólito desafío: viajar a Gran Bretaña para medir sus fuerzas con los mejores equipos de la Premier League. Inspirada en hechos reales, El partido del siglo narra aquellas jornadas en las que lo que parecía el primer enfrentamiento de la Guerra Fría se convirtió en una gesta deportiva que cambió para siempre la forma de ver el fútbol y la relación entre los dos bloques.

Love again

La historia sigue a una mujer que acaba de perder trágicamente al amor de su vida, el que iba a ser su prometido. Sin poder llegar a superar su pérdida empieza a enviar mensajes de texto al antiguo número de teléfono de su pareja difunta. Resulta que el número ha sido reasignado a otro hombre que vive al otro ado de la ciudad y que también acaba de sufrir un desamor similar. Finalmente llegan a conocerse y sienten una conexión innegable, pero no consiguen dejar atrás el pasado. No es hasta que la música de Celine Dion entra en escena que ayuda a romper esas barrera invisibles entre los protagonistas.

Blanquita

Película chilena. La vida de la protagonista de Blanquita nunca ha sido nada sencilla. Blanca tiene tan solo dieciocho años y vive en un hogar para menores regentado por un cura llamado Manuel Cura. Ella es una testigo vital dentro de un caso de escandalo sexual que involucra a numerosos políticos de Chile. Manuel obligará a Blanca a atender a los medios y contarles su versión, lo que hará que para unos se convierta en un símbolo feminista. Sin embargo, conforme avanza la investigación comienzan a descubrirse que no todo es como lo cuenta Blanca.

Jeepers Creepers: El renacer

Los protagonistas de esta nueva entrega de la franquicia, Chase y Laine, se dirigen al festival Horror Hound. Allí, Laine comienza a experimentar inexplicables premoniciones e inquietantes visiones relacionadas con el pasado de la ciudad y, en particular, con una horrible leyenda local: la de The Creeper. A medida que el festival se pone en marcha y el sangriento entretenimiento se convierte en un frenesí, Laine cree que algo sobrenatural ha sido convocado y que por primera vez en 23 años The Creeper está de vuelta.

La hija eterna

Tilda Swinton es una mujer de mediana edad y no tiene muy claro cómo es su pasado. Por ello, junto a su madre ya anciana, viajan a la antigua casa familiar para enfrentarse a los secretos de la familia que han estado silenciados durante muchos años. La casa ya no es la que era, ahora se trata de una mansión convertida en un hotel siempre vacío en el que el misterio recorre sus habitaciones. En este contexto, ambas mujeres que se enfrentaran a revelaciones que cambiarán para siempre su vida.

Nuestros hijos

Película portiguesa dirigida por Maria de Medeiros. Vera es una madre abnegada, divorciada después de tres matrimonios y que vive en una familia numerosa que incluye a sus hijos e hijastros. Intrépida y experimentada, ha empuñado las armas para luchar contra la dictadura y ha vivido en varias partes del mundo. Tania, la hija, es más "conservadora" y está casada desde hace 15 años con otra mujer que está embarazada de su primer hijo. Juntas, descubren la belleza de formar parte de una familia contemporánea.

Patti y la furia de Poseidón

Yolcos es una de las ciudades más tranquilas, bellas y prósperas de la antigua Grecia. La vida de sus habitantes transcurre de manera pacifica hasta que la ciudad portuaria se ve amenazada por la ira de Poseidón. Sin embargo, un joven ratón aventurero no permitirá que esto suceda y con la ayuda de un gato, uno de sus mejores amigos, intentará salvar el lugar. Comenzarán un largo viaje para contarle al viejo Jason y sus Argonautas lo que está sucediendo para que les ayuden. Esto les llevará a vivir increíbles aventuras en las que se enfrentaran a místicas criaturas.

El incidente alienigena del pequeño Alan

Cuando los padres de Alan se separan, tiene que cambiar de piso e irse a vivir a otra localidad.

Allí, tiene muchas ganas de hacer nuevas amistades y eso le llevará a hacer de antena para su vecino, un señor que está fascinado por los ovnis. Mientras, conocemos la historia de Britney: una alienígena que puede leer la mente y se encuentra con su nave cerca de la Tierra. Tiene que hacer un aterrizaje forzoso en nuestro planeta y el pequeño Alan y su vecino intentan ayudarla a volver a casa.