IRPF: siete claves para entender tu declaración que no verás en las campañas de Hacienda

Cada año, entre abril y mayo, llega el momento. Sí, el de las comuniones y los bautizos. El de las terrazas que empiezan a llenarse. El de los gimnasios que ven un pequeño repunte de aquellos a los que les ha pillado el toro de la operación bikini. Y el de los españoles que peregrinan en busca de un asesor, un amigo que "sabe de impuestos" o la oficina de Hacienda más cercana.

Llama la atención que algo que repetimos cada doce meses y que, en teoría, deberíamos hacer cada uno en casa con cierta normalidad se perciba con pavor por buena parte de la población española. En parte, todo hay que decirlo, con razón, porque sólo con que nos bajemos el PDF con el borrador de la declaración del IRPF (Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas) ya es suficiente para darnos cuenta de que aquello no es tan sencillo como nos dicen los anuncios de concienciación que también menudean en estas fechas. Pagar impuestos será un deber cívico (o eso nos dicen), pero no es nada fácil. Bueno, pagarlos sí es fácil; pero saber si lo que estás pagando es lo correcto, no tanto.

Por eso, esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, Nuria Richart y Domingo Soriano responden a algunas de las grandes preguntas que te has hecho cada vez que te has sentado delante de aquel puñado de números, casillas, títulos de epígrafes muy extraños y resúmenes anuales de impuestos ya abonados.

¿Es bueno que te salga la declaración a devolver? Porque para muchos españoles es una de las grandes alegrías del año... pero otros mascullan toda serie de improperios cuando esto pasa. ¿Debo pedir cambios en las retenciones de mi empresa para que la declaración me salga mejor o peor? Por qué cuando me suben el sueldo me queda la sensación de que apenas gano nada, que con la subida de impuestos el que más se beneficia de la medida es el montoro o la montero de turno. Qué hay de cierto en esa leyenda urbana de que los trabajadores con dos pagadores lo tienen peor que aquellos que sólo tienen un empleo (especialmente en el caso de los empleados de sueldos muy bajos) ¿Pagamos poco IRPF? Porque los tipos medios que aparecen en nuestra declaración una vez que la completamos se intuyen tirando a bajos, al menos a primera vista. ¿Cómo estamos en comparación con nuestros vecinos europeos? ¿Es verdad que en España la presión fiscal es muy baja porque nuestros tributos también lo son? ¿Firmamos el borrador? ¿Pedimos cita con Hacienda? ¿Hacemos una declaración agresiva o somos tirando a conservadores?

Muchas preguntas. Y a todas responderán Richart y Soriano, con buena música y buen humor. Tratando de aclarar la filosofía de ese impuesto del que parece depender nuestra condición de buen ciudadano. Así lo dicen las campañas de Hacienda: no son magia, son tus impuestos. Desde el pobre niño que no podría ir a la escuela al enfermo que recibe su tratamiento. Todos ellos depende de su bondad recaudatoria y nuestra conciencia tributaria. O al menos eso nos dicen...

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo Tequila. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Quiero besarte"

"Salta"

"Dime que me quieres"

"Me vuelvo loco"