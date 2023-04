Los Toros: Federico y Amorós, al alimón. El triunfo de Tomás Rufo y la "falta de exigencia" en Sevilla

La corrida del 27 de abril, día uno después de Morante, vivida en un ambiente de resaca emocional general la han analizado Federico y Andrés Amorós en Al alimón, la sección taurina de Es la Mañana. La novena de la Feria de Abril, y undécima del abono maestrante de 2023, fue un encierro de Jandilla para José María Manzanares, Pablo Aguado y Tomás Rufo, quien abrió la Puerta del Príncipe por segundo año consecutivo.

Sin embargo, Amorós ha señalado que "hay que poner reparos a esa salida por la Puerta del Príncipe" porque en lo que llevamos de Feria de Sevilla se han concedido "cuatro y sólo una lo ha merecido: la de Morante". Piensa que hay "una falta de exigencia" en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en la que "ha bajado mucho el nivel". El cronista "lo lamenta" porque "sin exigencia la cosa se devalúa". "En Sevilla está faltando criterio y está todo demasiado fácil", ha añadido.

Sobre el festejo del jueves de feria ha dicho que "después de la borrachera de arte de Morante viene una inevitable resaca", pero ha criticado la duración del mismo: "Se ha perdido el sentido de la medida en los toros". Los toros de Jandilla fueron "nobles pero muy flojos". Amorós habló también de la "suerte de varas" que está siendo "simulada" y "no existe". Piensa que es algo que "desean" algunos ganaderos y parte del público.

¿Fue de dos orejas lo de Rufo?

De las actuaciones de José María Manzanares, Pablo Aguado y Tomás Rufo el cronista ha dicho que "Manzanares es un gran torero, pero pasa un momento complicado". El torero alicantino "con la espada era casi infalible, pero hace ya un tiempo que ya no lo es. Lleva una temporada matando mal y toma decisiones absurdas. En Sevilla que tanto lo quiere ha pasado como una sombra de sí mismo. Es un problema de cabeza, él sabe torear perfectamente. Tiene que aclararse".

Del sevillano Aguado que en 2019 cortó cuatro orejas en la Feria de Sevilla convirtiéndose en figura ha comentado que "lleva ya años y no avanza" y que "tiene que apretar más" y no tener "una actitud conformista". Para Amorós, Pablo Aguado "se pone muy bonito, compone la figura con estética, pero no manda. Le falta técnica y tiene grandes problemas al matar porque sufrió una cornada grave en esa suerte".

Sobre el toledano Tomás Rufo ha indicado que "tiene cualidades evidentes" y que "los Lozano le llevan por el buen camino". Sin embate, no está de acuerdo con el premio que recibió en la corrida. "Le dieron dos orejas en le primero, pero debió de ser sólo una", ha indicado. Andrés Amorós ha contado que "en el tercero estaba todo el mundo medio dormido, pero para levantar a agente y calentar el ambiente se puso de rodillas, dio naturales clásicos y mató bien. El toro que fue bravo fue a morir al centro. Un hermoso espectáculo".

"Lo que pasó es que se desató el entusiasmo y le dieron dos orejas", ha añadido el cronista que ha explicado que "en el sexto se enroscó en los naturales" y mató "de maravilla" dando "una gran estocada". El premio fue una "oreja indiscutible" y una "generosa Puerta del Príncipe". Para salir en hombros de la Maestranza por esta puerta, la principal del coso, un torero tiene que cortar dos orejas en un toro y una en otro como mínimo o hacer una faena como la que hizo Morante el día anterior y por la que cortó el rabo.

La traca final de la Feria de Abril

Este fin de semana largo se pone punto y final a la Feria de Abril con cuatro festejos de alto nivel. El viernes 28 hay una corrida de Victoriano del Río para Sebastian Castella, Juan Ortega y "el fenómeno" Roca Rey, que ya salió por la Puerta del Príncipe el viernes anterior con una actuación muy "discutida" por lo que "saldrá a disipar las polémicas". De este festejo ha resaltado también el regreso a Sevilla de Castella después de su retirada.

El sábado vuelve Morante después de la corrida histórica del pasado miércoles. "Imagínate la que se armará en Sevilla", ha dicho Amorós. El festejo lo abre el rejoneador portugués Antonio Ribeiro Telles, que lidiará un toro de Passanha, y comparten cartel Cayetano y Ginés Marín con toros de El Torero. Sobre el festejo del domingo que es el debut de los toros de La Quinta con El Juli, Daniel Luque y Pablo Aguado, Amorós ha resaltado el regreso de Luque que "sin salir por la Puerta del Príncipe ha hecho una de las mejores faenas de la Feria". El punto final a la Feria de Abril será el lunes uno de mayo con la corrida de Miura para Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano.