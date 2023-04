Los Toros: Federico y Amorós, al alimón. Talavante triunfa en "la corrida más mala y más corta de la Feria"

El martes de farolillos, prácticamente el ecuador de la Feria de Sevilla, 25 de abril, se ha celebrado en la Real Maestranza de Caballería de la capital andaluza una corrida que para Andrés Amorós ha sido "la más mala y, felizmente, la más corta de la Feria". En su sección en Es la Mañana de Federico que comparte con el director del programa ha dicho que "otra vez ha habido figuras y otra vez birrias de toros sin fuerza, sin casta, sin nada; salvo el quinto que se deja y Talavante le corta una orejita".

La corrida lidiada en Sevilla por El Juli, Alejandro Talavante y Tomás Rufo era de "la ganadería de Garcigrande, una de las más prestigiosas y, además, la preferida de El Juli, que suele matar casi toda la camada". "La pregunta que se hace la gente es: ¿así están los toros que eligen las figuras? Así están, es verdaderamente preocupante", ha apuntado Amorós. El cronista ha señalado que en Sevilla se dice que "los endulzan tanto que acaban siendo empalagosos".

Amorós ha indicado que sucedió algo "insólito" que es que "nunca había visto a El Juli estrellándose contra un toro de Garcigrande cuando él siempre acaba metiéndolos en la muleta y sacándoles el fondo. Pues nada, imposible". También "se estrelló nuestro amigo Tomás Rufo que tiene un buen estilo clásico e intenta hacer el toreo bueno, pero con toros que no dicen nada…".

El estilo de Talavante

El cronista ha comentado la faena en la que Alejandro Talavante cortó "una orejita" al quinto toro de la tarde. Ha explicado cómo es "el estilo" de este torero que para Andrés Amorós "tiene una ventaja" que es "que se sale de la rutina general y le hace a los toros cosas diferentes". Sin embargo, esa forma de torear del diestro extremeño tiene "un inconveniente: esas cosas que hace a mí me gustan muy poco, por no decir nada, porque son vistosas, no clásicas. Tiene mucho repertorio mexicano efectista. Unido a un hieratismo vertical amanoletado".

Amorós ha hablado también del "horror de torear mirando al tendido y la gente como loca aplaudiendo. Lo inventó Angel Luis Bienvenida, una gran persona, y lo popularizó Manolete. Es como si Fernando Alonso da una vuelta al circuito con los ojos medio cerrados. Está loco". También ha criticado que "otra vez" hubo en los tendidos "un público feriante que aplaude cualquier cosa impropio de lo que ha sido siempre la Maestranza".

Los toreros "esperados" por Sevilla

En la tarde del 26 de abril vuelve Morante de La Puebla a trenzar el paseíllo en el albero de la Maestranza. El cigarrero lidiará un encierro de Domingo Hernández con el riojano Diego Urdiales y con otro sevillano, el trianero Juan Ortega. Amorós ha apuntado que "Morante ha logrado, por fin, ser el heredero de Curro Romero en el fervor de Sevilla".

Sobre Juan Ortega ha dicho que "también es predilecto de ese público" que "siempre lo espera". Amorós ha explicado que "es el esperado porque hizo dos faenas extraordinarias una en Jaén y otra en Linares y desde entonces llevamos viviendo de eso. Lo peor de todo es que los toros de esta tarde son por lo menos hermanos de los que se lidiaron ayer. ¿Saldrán tan malos?" El cronista ha criticado que "lo malo es que ese es el panorama habitual en las corridas de figuras" a lo que Federico ha apuntado que "la culpa de que las figuras toreen birrias la tienen las figuras". "Y el público que se lo consiente", ha finalizado Amorós.