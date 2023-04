Estrenos en cines

20.000 especies de abejas

Cocó, de ocho años, no encaja y no entiende por qué. Todos a su alrededor le llaman por su nombre, Aitor, pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores. Y sobre todo, a Ane a ser por fin honesta consigo misma.

La mujer de Tchaikovsky

Rusia, siglo XIX: Antonina Miliukova, una joven rica y brillante, se casa con el compositor Piotr Tchaikovsky. Pero su amor por él se convierte en una obsesión y la joven es rechazada violentamente. Consumida por sus sentimientos, Antonina acepta soportarlo todo para quedarse con él.

Sí, quiero… o no

Película con un gran reparto compuesto por Richard Gere, Susan Sarandon, Diane Keaton, William H. Macy. La pareja de Michelle (Emma Roberts) y Allen (Luke Bracey) llevan desde hace varios años y disfrutan mucho cuando están juntos. Sin embargo, Michelle quiere que su relación avance y que decidan casarse y formar una familia. Pero Allen ve este momento con muchísimo miedo y entra en pánico. Como ninguno de los dos sabe solucionar sus problemas, recurren a sus respectivos padres, quienes tienen sus propios secretos. En un intento de arreglarlo todo, quedarán todos juntos, y sus padres parece que tienen una conexión con la pareja del otro.

¡Vaya vacaciones!

Manuela y José es un matrimonio cuyos hijos cuentan con ellos siempre para cuidar a su vez a sus hijos, es decir, sus nietos. Tienen que aplazar sus planes, cancelar sus vacaciones... No pueden más, esta vez preparan su venganza.

Manuela y José dejarán de ser los abuelos modelo y harán que sus nietos pasen el peor verano de sus vidas, hasta el punto de que los pequeños tendrán que llamar a sus planes. Pero Carla, Guille y Ali tienen también sus propias ideas sobre cómo pasar el verano, plantando batalla a sus abuelos en una guerra sin cuartel.

La Habitación de Las Maravillas

La vida de Thelma sufre un durísimo revés cuando un accidente deja en coma a su hijo Louis de 12 años. Decidida a despertarlo por todos los medios, acepta el complejo reto de completar una a una las "10 cosas que hay que hacer antes del fin del mundo" que él había escrito en su diario, para mostrarle todas las cosas maravillosas que ofrece la vida. Este viaje a través de los sueños de su hijo adolescente la llevará mucho más lejos de lo que nunca había pensado, llegando a reavivar sus propias ganas de vivir.

Posesión Infernal: El despertar

Nueva secuela de la saga Evil Dead, en la que la separación entre los vivos y los muertos ya no es tan clara como solía ser. En la primera película de la saga, los protagonistas eran un grupo de cinco amigos que, con la idea de pasar un divertido fin de semana juntos, se internan en un bosque de Tennessee, donde se alojan en una rústica cabaña abandonada. Sin embargo, el fin de semana iba a ser muy diferente a como lo habían imaginado. Los jóvenes estudiantes encuentran una grabadora y la activan. Entonces, de la grabadora comienzan a salir voces recitando los pasajes de un antiguo libro. Estos pasajes van a provocar que unos espíritus que habitan el bosque despierten de su letargo y vayan hacia ellos.

Hanna y los monstruos

Animación española en la que Monsterville es un pueblo enormemente curioso, ya que sus habitantes son unos monstruos que se han cansado de vivir en el mundo de los humanos donde son constantemente mal vistos.

Su vida se complica cuando un día llega a Monsterville una pequeña niña de cuatro años llamada Hanna, quien pondrá en peligro a todo el pueblo con su presencia. Cuando los monstruos superan la presencia de Hanna se unen para acabar con sus peores enemigos: Gárgola y Cíclope. Ellos son dos monstruos que quieren usar a Hanna para cortar todo el contacto con el mundo de los humanos, lo que haría que la niña se quede atrapada para siempre en Monsterville.