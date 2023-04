Los toros. Federico y Amorós, al alimón: Álvaro Lorenzo corta la primera oreja de la Feria de Abril

La primera corrida de la serie continuada de la Feria de Abril de Sevilla, la han comentado Federico y Andrés Amorós en Es la Mañana. El encierro de la divisa de Santiago Domecq fue lidiado por los toreros José Garrido, Álvaro Lorenzo y Alfonso Cadaval. El veterano cronista ha explicado que "ahora en la Fiesta domina absolutamente el encaste Domecq que suelen ser toros más o menos bravos, algunos no muy fuertes. Dentro de ese encaste los de Santiago Domecq suelen ser los que tiene más casta. El problema es que un toro con casta puede salir a bravo o a duro".

Amorós ha explicado que "esa divisa que fue la más premiada del año pasado las figuras no la quieren torear porque temen que salga el toro duro. Creo que se equivocan. Están más cómodos con toros más suaves o más cómodos" y a estos toros "los torean toreos que no son figuras y que no han toreado demasiado". En este sentido, el cronista ha contado que "el tercer espada Alfonso Cadaval, el hijo de César Cadaval, el Moranco, que intenta torear clásico, pero viene de torear sólo una tarde y de salir de un percance grave en el campo. ¿Cómo va a estar en forma para enfrentarse a toros encastados y con complicaciones?".

En el festejo "estaba también José Garrido, que fue una gran promesa de novillero, pero luego no ha mantenido el nivel" y "el único que triunfó, el que cortó la única oreja, es un diestro toledano, Álvaro Lorenzo, que es de los pocos con los que a veces me enfado porque sabe torear bien, pero le suele faltar carácter y empuje. Lo que tenía Luis Miguel o Roca Rey". Andrés Amorós ha comentado que "ayer le salió un quinto toro encastado y bravo e hizo lo que se debe hacer: empezar con doblones por abajo. Con unos muletazos mandones cortó la primera oreja de la Feria".

Ha añadido que "si ante toros encastados los toreros lo que recurren es a recursos habituales como el encimismo, dar muchísimos muletazos y una serie de cosas que no sirven para dominar al toro. Antes de ponerse bonito hay que dominar al toro". Federico ha apuntado que "la gente que torea poco suele pasarse de faena" a lo que Amorós ha replicado que "tampoco hay que encarnizarse con toreros que no son de primera fila". "Lo que hay que preguntarse es: ¿Por qué las figuras no torean estos toros que suelen salir encastados? La culpa la tienen ellos, que luego le salen toros que no sirven para nada".

Sobre la tarde de este 19 de abril resumió el cronista: "Fue una tarde regular, pero ya vendrán tardes mejores en Sevilla". En este sentido, ha hablado de la que celebra esta tarde, la del 20 de abril. Es una corrida de la divisa de El Parralejo que será lidiada por Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Francisco de Manuel. Amorós ha dicho que en este festejo "hay muchas esperanzas", especialmente con el sevillano Daniel Luque porque "está en un momento extraordinario". Sobre la carrera de Luque Federico ha apuntado que "ha sido guadianesco". Amorós ha dicho que es "por carácter" porque "tiene técnica absoluta y sabe torear muy bien". El cronista ha dicho que "le ha visto las orejas al lobo y ha reaccionado" y por ello va a verle "con mucha ilusión".